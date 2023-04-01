Akyazı'da kazanan Trabzonspor! Başkan Doğan'ın ilk maçında hüsran...
Süper Lig'in 27. haftasında yeni başkan Ertuğrul Doğan'ın ilk maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-mavililer gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-mavililer gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Bordo-mavililer gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.
Trabzonspor'un gollerini Maxi Gomez, Abdülkadir ve Bardhi (p) kaydetti.
Kayserispor'un golleri ise Emrah, Thiam, Mensah (p), Mane'den geldi.
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Bu sonucun ardından Trabzonspor 44 puanda kaldı. Kayserispor ise 41 puana yükseldi..