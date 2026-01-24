Akyazı'da iş yerinde acı veda! Fabrikada mesai başındayken ansızın fenalaşan işçi, geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti!
akarya’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada ekmeğinin peşinde koşan işçi kardeşimizi, görev başındayken geçirdiği kalp krizi hayattan kopardı! Edinilen bilgilere göre, her gün olduğu gibi rızkını kazanmak için makinesinin başına geçen talihsiz işçi, mesai saatleri içerisinde aniden göğsünü tutarak yere yığıldı.
Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kalıp ve model metal yedek parça üretimi yapan bir fabrikada çalışan 56 yaşındaki Taşkın Bayram, mesai sırasında rahatsızlandı.
Edinilen bilgilere göre Bayram’ın fenalaştığını fark eden çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Bayram’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi iş yerinde yapılan talihsiz adam, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Taşkın Bayram, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Acı haberi alan ailesi ve yakınları hastanenin acil servisine akın ederken, büyük üzüntü yaşandı.
Taşkın Bayram’ın cenaze programına ilişkin bilgilerin ise henüz netleşmediği öğrenildi.
Teknoloji
WhatsApp’tan grup sohbetlerinde ezberi bozan yenilik: iOS’ta geçmiş mesajlar yeni üyelere açılıyor