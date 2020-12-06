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Aktüel Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı bu yıl 25 bin misafiri ağırladı
Aktüel

Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı bu yıl 25 bin misafiri ağırladı

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar: - "Şelaleler ile Hemşin gelecekte turizmin parlayan yıldızı olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 12:30:58 -
Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı bu yıl 25 bin misafiri ağırladı

RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan Akyamaç Şelalesi Tabiat Parkı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 25 bin misafiri ağırladı.

Hemşin ilçesine 2,5 kilometre uzaklıkta sık karma orman içinde bulunan Akyamaç Şelalesi, 13 metre yüksekten düşen görüntüsüyle dikkati çekiyor.

2014 yılında Tabiat Parkı olarak tescil edilen bölge, 50 hektar alana sahip zengin flora, faunasıyla önem taşıyor.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyamaç Şelalesi'ndeki çalışmaların geçen yıl tamamlanarak bölgenin hizmete açıldığını söyledi.

Bölgenin doğal bir dinlenme alanı olduğuna işaret eden Bekar, "Şelaleye 1100 metre yürüyüş yolu var. Şelale bölgesinde oturup dinlenme alanı oluşturuldu. İşletmeciliğini Hemşin Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Pandemi kuralları çerçevesinde 6 ay hizmet verdik." dedi.

Bekar, tabiat parkında bulunan diğer şelaleler için 2021 yılı bütçesinden 500 bin lira ödenek ayrıldığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Şelaleler Hemşin'in turizme açılan kapısı oldu. Bu yıl yaklaşık 25-30 bin kişilik ziyaretçi ağırladık. Gelenler de biz de son derece memnun kaldığımız bir süreci geçirdik. Şelaleler ile Hemşin gelecekte turizmin parlayan yıldızı olacaktır."


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