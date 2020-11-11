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Gündem Akut’tan İBB açıklaması
Gündem

Akut’tan İBB açıklaması

İBB’nin İslami STK’larla olan işbirliği protokollerini “peşkeş” diyerek iptal eden CHP’li Ekrem İmamoğlu, yandaş dernek ve vakıflarla kurduğu ilişkide yeni perde.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:33:00 -
Akut’tan İBB açıklaması

 Faruk Arslan  İstanbul 

İBB’nin, “Deprem Öncesi Hazırlıklar” konulu 1’er dakikalık videolar için Mahruki’nin başkanlığını yaptığı Akut Vakfı’yla ilişki kurduğu, vakfın videolarının İBB TV ve metrolarda yayınlandığına ilişkin haberimiz büyük ses getirdi. Dernek ve vakıflarla ilişki konusunda ikiyüzlü tavrı ifşa olan İBB, AFAD gibi deprem konusunda öncü bir kuruluş varken neden Akut Vakfı’nı tercih ettiğine dair tepkiler karşısında suskun kalırken, Mahruki’nin vakfından açıklama geldi. Haber öncesinde çağrılarımıza cevap vermeyen Akut Vakfı, yaptığı açıklamada İBB ile ilişki kurduklarını doğruladı. Vakfın depremle ilgili işlemlerinin İBB’nin Medya A.Ş. kuruluşu tarafından videolara dönüştürüldüğünü, Ulaşım A.Ş. kuruluşunda ise video olarak yayınlandığı teyit edildi. Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’nin anlatımıyla hazırlanan ve baştan sona Akut Vakfı’nın logosunun yer aldığı videolar için ücretlendirme yapılmadığı öne sürüldü.


Yeni Akit Gazetesi
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