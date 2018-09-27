Akut bronşit belirtileri nelerdir?

İki çeşit bronşit vardır akut bronşit ve kronik bronşit. Akut bronşit grip gibi hastalıklarla görülebilir, kronik bronşit daha ciddi bir inflamasyon olup tedavi gerektirir.

Bronşit tanısı nasıl konur ?

Diğer solunum hastalıklarından ayırt etmek ve kesin bir teşhis yapmak için akciğer filmi çekilir. Hastanın boğazı kültürlenir ve gerekli kan testleri yapılır. Akut veya kronik bronşit olup olmadığını anlamak için detaylı hasta öyküsü ve fizik muayene bulguları yeterlidir.

Akut bronşit nedir ?

Akut bronşit en büyük virüsdür. Vücut direnci düşerse, bu virüsler inflamasyona sebep olur. Bronşlar hasar görür. Bronş da bu durumda, şişer ve balgam boncukları reaksiyona girebilir. Soğuk algınlığı veya grip sonrası durum bu olabilir. Soğuk hava bu hastalıkların ortaya çıkmasında en önemli faktördür. Bir de ağızdan nefes almak eklenirse hava yeterince ısıtılamaz ve bronşit riskini arttırır. Sigara içmek veya sigaraya maruz kalmak inflamasyona ve bronşit gelişmesine neden olabilir. Çevresel faktörler de önemli bir faktördür. Fabrika dumanları, ani sıcaklık değişimleri, çok kuru veya çok nemli hava bronşitleri tetikleyebilir.

Akut bronşitin belirtileri nelerdir ?

Hastalığın belirtileri öksürük ve öksürükten sonra gelen balgamdır. Öksürük, iltihaptan kaynaklanan ağrı daha şiddetli hissedilir. Ayrıca öksürük hastalığın yayılmasına neden olur. Havadan, hastalığın iletimi gerçekleşir. Balgam ise hastalık ilerledikçe, daha da fazlalaşır. Ayrıca hafif ateş, titreme, boğaz ve kas ağrısı da hastalığın diğer belirtileridir. Hastalık ilerledikçe, zatürre yol açabilir.

Kronik bronşit nedir ?

Kronik bronşit, hava kirliliği olan bölge sakinleri ve sigara içenlerde yaygındır. Çalışmalar, bu hastalığın 40 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin dörtte birinden fazlasında bu hastalığın görüldüğünü göstermektedir. Birbirini izleyen en az iki yıl içinde, en az birbirini takip eden üç ay süren ve balgam çıkarmayla birlikte görülen öksürük, kronik bronşit olarak tanımlanmaktadır.

Kronik bronşit nedenleri nelerdir ?

Sigara içmek kronik bronşitin en büyük sebebidir. Günde 20'den fazla sigara içenler için bu hastalığın ortaya çıkışı çok yüksektir. Bronşlarda mukus üretimini artırır.

Hava kirliliği, sigara gibi bronşlarda mukus sekresyonunu da arttırır. Dumanlı havalarda sülfür dioksitin yüksek olduğu, bronşit riskinin arttığı görülmektedir.

Bunların dışında nemli gruplar, tozlu ortamlar, kötü hava koşulları, solunum hastalıkları kronik bronşitlere neden olurlar.

Kronik bronşitin belirtileri nelerdir ?

Hastalığın en yaygın görülen ve en önemli belirtisi uzun süren öksürük ve balgam çıkarmadır. Geceleri çok rahatsız edici bir öksürük var. Hastayı uykusundan uyandırıyor. Bronşlar daraldı. Hafif bir virüsün vücudunda nefes almak zordur. Hasta hızla yorulur. Nefes alırken, nefes alan insanlar hırıltılıdır. Böylece sesi soluyor. Kronik bronşitte, ateşte bir artış nadirdir.