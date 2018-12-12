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Akülü tekerlekli sandalyesi yakılan engelli Gülcan'a yardım eli

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi'nde akülü tekerlekli sandalyesi çalınıp yakılan Gülcan Arabacı'ya (32), belediye tarafından yeni akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:41
Akülü tekerlekli sandalyesi yakılan engelli Gülcan'a yardım eli

Bandırma'da akülü sandalyesi 2 çocuk tarafından çalınıp yakılan bedensel engelli Gülcan Arabacı'ya belediye yardım eli uzattı.

Bandırma Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yonca Çakır ve personel Hüseyin Tüm ile Yusuf Begenir, yeni akülü tekerlekli sandalyeyi Gülcan Arabacı'ya teslim etti. Arabacı, belediyeye teşekkür ederek "Yeni aracımı güzel buldum. Artık sokaklarda gezebileceğim" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yonca Çakır da belediye olarak engellilerin yanında olduklarını ve sorunlarını çözmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Çakır, "Gülcan arkadaşımızın başına gelenleri duyduk. Belediye olarak hemen yardımına yetiştik ve akülü arabamızı kendisine hediye ettik. Engellilerimiz bizim için çok değerli, umarım yaşananlar bir daha yaşanmaz. İyi günlerde kullanmasını diliyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:41
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Gülcan Arabacı
  4. Yardım

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