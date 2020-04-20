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Aktüel

Akülü araçtaki çocuğunu otomobille çeken baba serbest bırakıldı

Esenyurt’ta akülü araçtaki çocuğunu otomobile bağlayarak çektiği için gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2020-04-20 22:15:31 -
Akülü araçtaki çocuğunu otomobille çeken baba serbest bırakıldı

Esenyurt’ta akülü araçtaki çocuğunu otomobile bağlayarak çektiği için gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde yaşayan M.A. canı sıkıldığı gerekçesiyle çocuğunu dışarıya çıkartıp, çocuğunu bindirdiği akülü aracı otomobile bağlayarak Tonguç Baba Caddesi üzerinden gezdirmeye başlamıştı. Yaşanan bu tehlike anın ise görüntülerinin medyada yer alması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlatarak baba M.A.’yı evinde gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Emniyette yapılan işlemlerde babaya, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet”ten 3 bin 180 lira, “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan ise 280 lira idari para ceza kesilmiş, ehliyetine de geçici olarak el konulmuştu. Şubedeki işlemlerinin ardından “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” ve “Aile Yükümlülüğünü Yerine Getirmemek” suçlarından adli makamlara sevk edilen baba M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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