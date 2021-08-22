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Ekonomi AKÜ 29 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

AKÜ 29 öğretim üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:47:00 -
AKÜ 29 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre istenen  evraklar  ve  başvuru  dosyalarının  nasıl  hazırlanacağına  ilişkin  detaylı  bilgilere  www.aku.edu.tr  web  sayfasında  yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo  yoluyla yapılacaktır. Başvurular 22.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olacak.

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

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