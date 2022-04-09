Aktürkoğlu'ndan derbi mesajı
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinden önce 'kadrodayım' mesajı verdi.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında sakatlanmış ve oyunu terk etmişti.
Kadrodayım mesajı verdi
Milli futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesi bir paylaşımda bulundu. Harry Potter temalı paylaşımda yıldız futbolcu 'kadrodayım' mesajı verdi.
Takımla çalışmalara başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe derbisinde maç kadrosunda olması bekleniyor.
Feghouli derbide görev yapamayacak ancak Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in de maç kadrosunda olması bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Cicaldau, Emre (Kerem), Gomis