Aktivist Kamil Altay'dan yeniakit.com.tr'ye çarpıcı açıklamalar

Çocuk Hakları Savunucusu ve Aktivist Kamil Altay, yeniakit.com.tr'de 'Ülke Gündemi'nde Gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayın konuğu oldu.

Almanya'nın anne ve babalarından çeşitli bahanelerle zorla ayırdığı çocuklar üzerinden özellikle Müslüman aileler büyük dramlar yaşıyor. Altay, konuyla ilgili, çocuğun başka bir yakınına verilmek yerine, koruyucu yabancı bir aileye verildiğini bildirdi. Hukuki sürecin çok uzun olduğunu ve bu durumda çocuğun 6 ayda öz değerlerini unutabildiğini, bir senede aileye yabancı olabildiğini, üçüncü senede aileye hakaret etmeye başladığını söyledi.

'Domuz eti yediriyorlar'

Altay, ailelerinden zorla alınan 3-5 yaşındaki Müslüman Türk çocuklarına domuz eti yedirildiğini bildirdi.