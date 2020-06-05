Aktivist Kamil Altay, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak
Çocuk Hakları Savunucusu ve Aktivist Kamil Altay, bu akşam saat 22:00'de yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak.
Çocuk Hakları Savunucusu ve Aktivist Kamil Altay, bu akşam saat 22:00'de yeniakit.com.tr'de 'Ülke Gündemi'nde Gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayın konuğu olacak.
Almanya'da çocuklar üzerinden yaşanan akılalmaz aile dramları... Almanya'nın anne ve babalarından zorla ayırdığı çocuklar üzerinden özellikle Müslüman aileler büyük dramlar yaşıyor.
- Müslüman ailenin 'Muhammed' adındaki çocuğu elinden alınarak 'Hans' nasıl yapılıyor?
- Alman Gençlik Dairesinin (Jugendamt) Müslümanlara yönelik akılalmaz tuzakları ve oyunları neler?
Bütün bu gerçekler bu akşam saat 22:00'da yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde konuşuluyor.
CANLI YAYIN LİNKİ:
https://www.youtube.com/watch?v=LmNJjnieiVM&feature=youtu.be