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Aktüel

Aktivist Kamil Altay, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

Çocuk Hakları Savunucusu ve Aktivist Kamil Altay, bu akşam saat 22:00'de yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:23:00 -
Aktivist Kamil Altay, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

Çocuk Hakları Savunucusu ve Aktivist Kamil Altay, bu akşam saat 22:00'de yeniakit.com.tr'de 'Ülke Gündemi'nde Gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayın konuğu olacak.

Almanya'da çocuklar üzerinden yaşanan akılalmaz aile dramları... Almanya'nın anne ve babalarından zorla ayırdığı çocuklar üzerinden özellikle Müslüman aileler büyük dramlar yaşıyor.

- Müslüman ailenin 'Muhammed' adındaki çocuğu elinden alınarak 'Hans' nasıl yapılıyor?

- Alman Gençlik Dairesinin (Jugendamt) Müslümanlara yönelik akılalmaz tuzakları ve oyunları neler?

Bütün bu gerçekler bu akşam saat 22:00'da yeniakit.com.tr 'Ülke Gündemi'nde konuşuluyor.

CANLI YAYIN LİNKİ:

https://www.youtube.com/watch?v=LmNJjnieiVM&feature=youtu.be

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