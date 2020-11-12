Aktif büyüklüğü 153 milyar TL’ye ulaştı

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artışla 1 milyar TL net kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini sürdürdü. Toplanan fon büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 39,6 artışla 119,3 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 36,3 artışla 78,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Öz varlıklarını 7,5 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 153 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk, bankacılık sektöründe ise 10. sırada yer aldı.

“Reel ekonomiye desteğimiz artarak devam ediyor”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Salgınla mücadelenin ilk döneminden itibaren reel ekonomiye destek kapsamında hızla harekete geçen finans kuruluşlarından biri olduk. Normalleşme süreciyle birlikte salgına yönelik tedbirlerden taviz vermeden sahip olduğumuz hızlı ve çözüm odaklı teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Salgın başladıktan sonra fiziki şube trafiği azalmış, dijital kanallara ilgi artmıştı. Dijital kanallarımıza yönelik ilginin giderek artmasının bir neticesi olarak toplam işlem sayımız salgın öncesi seviyelere ulaştı. Bu durum, vaktiyle teknoloji alanında yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. İlerleyen süreçte de yüksek aktif kalitemiz, sağlam teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Yeni hizmete sundukları Dijital Kâşif ürünleri hakkında bilgi veren Ufuk Uyan, “Çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet etmek amacıyla hazırladığımız Dijital Kâşif ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. Çocuklara özel tasarladığımız Dijital Kâşif ürünleri yoğun ilgi görüyor. Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulama’dan oluşan yeni ürünler sayesinde çocuklar artık hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için birikim yapabiliyor hem de finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirebiliyor. Yeni ürünlerimize yönelik güzel geri bildirimler alıyoruz” diye konuştu.

“Pek çok ödüle layık görüldük”

Uyan, “İ2020’de birçok ödüle layık görüldü. Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020’ listesine Türkiye’den giren ilk finans kuruluşu olduk. Avrupa’da faizsiz finans alanında listeye adını yazdıran ilk finans kuruluşu olma başarısını gösterdik. Dünyanın prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020’de ise yan haklar uygulamamız ‘Sepetim’ gümüş, iç iletişim ağımız ‘İyi ki’ ise bronz ödül aldı. ‘Kuveyt Türk Bankacılık Okulumuz’ da, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Excellence Awards’ta dördü altın olmak üzere 10 ödüle birden layık görüldü” dedi.

“Lonca’da altıncı dönem Aralık’ta başlıyor”

Yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri Lonca Girişimcilik Merkezi’nin çalışmalarını salgınla mücadele döneminde de devam ettirdiklerini vurgulayan Ufuk Uyan, “Lonca’nın beşinci dönem mezuniyet programını koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirdik. Altıncı dönem çalışmalarımıza hızla başladık. Başvuru sürecimiz devam ediyor. Genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride yapılabilen başvurular, 4 Aralık 2020’ye kadar www.loncagirisim.com adresinden kabul edilecek” diye konuştu.