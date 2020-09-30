Aktif Bank'tan Hitachi ve Mitsubishi Corporation ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, Japon teknoloji devleri Hitachi ve Mitsubishi Corporation ile yaptığı iş birliği ile hiçbir ilave donanıma ihtiyaç duymadan el damar izinden kimlik doğrulaması yapan teknolojiyi devreye aldı.

İş birliği, Aktif Bank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Aktif Bank'ın Hitachi ve Mitsubishi Corporation ile oluşturduğu ortaklıkla başta siber güvenlik ve biyometrik doğrulama olmak üzere yeni teknoloji çözümlerinin, Türkiye'de ve gelecek dönemde civar ülkelerde günlük hayatı kolaylaştırıcı alanlarda kullandırılması hedefleniyor.

Ortaklık, biyometrik tanıma ve kimlik doğrulama teknolojileri, kripto imzalama ve siber güvenlik çözümleri alanında Hitachi'nin halihazırda piyasada bulunan çözümlerinin kullanım alanının genişletilmesinin yanı sıra Hitachi'nin geliştirdiği ve yakın zamanda piyasaya sunulacak VeinID-Five teknolojisinin münhasırlığını da elinde bulunduracak.

Özel bir donanıma ihtiyaç duymayan, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların kamerası vasıtasıyla kişiye ait el damar izini okuyan VeinID-Five teknolojisi sayesinde Windows sistemlere giriş, şifre hatırlama, şifre yenileme, aralıklarla şifre değiştirme gibi kullanıcıları zorlayan ve zaman kaybına yol açan aşamalar kolaylaşıyor.

Bilgisayar, cep telefonu gibi cihazların kamerasına kullanıcının basit bir el sallamayla elinin gösterilmesinin yeterli olacağı VeinID-Five teknolojisi şifre, SMS mesaj, doğrulama için banka kartına ait soruları yanıtlama gibi güvenlik adımlarını geride bırakıyor.

Fiziki temas gerektirmeyen VeinID-Five teknolojisi temelli çözümler Windows10, ardından kısa bir süre içerisinde iOS ve Android cihazlar için de kullanıma sunulacak. Yeni müşteri edinimi ve mevcut müşterilerin kimlik doğrulama gereksinimleri için de ayrıca bir platform modeli hazırlanması planların içerisinde yer alıyor.









- "Doğrulama işini bir servis olarak vermek istiyoruz"





Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, toplantıda yaptığı konuşmada, VeinID-Five teknolojisini ilk etapta şirket bünyesinde kullanmaya başladıklarını belirterek, "Dünyada yeni bir dönemi başlatacak bu teknolojiyi Türkiye'ye sunmanın heyecanını yaşıyoruz. VeinID-Five teknolojisini kısa bir süre içerisinde dijital hayatın merkezine oturacak bir platform şeklinde sunmayı hedefliyoruz." dedi.



Aktif Bank'ı "bankacılık lisansına sahip bir fintech" olarak tanımladıklarını ifade eden Sümer, "Birçok aşamalı giriş ve onay süreçleri artık VeinID-Five teknolojisi sayesinde çok daha kolay ve yüksek güvenlikte gerçekleştirilebilecek. Hedeflediğimiz platform ile başta finans sektörü olmak üzere e-ticaret, ulaşım, sağlık gibi ana sektörlerde de uzaktan müşteri edinim ve yönetimi sırasındaki kimlik doğrulama gereksinimlerini karşılayacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Bu ortaklığı bankadan bir parça bağımsız düşündüklerini aktaran Sümer, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda hizmet adı altında satın alabiliyorsunuz. Biz de burada doğrulamayı bu kapsama sokmak istiyoruz. Örneğin bir e-ticaret platformuna girdiniz. Platformdaki doğrulama işini ya da onun belli bir alanındaki doğrulama işini biz buradan bir alt platform, bir servis olarak vermek istiyoruz. O yüzden Aktif Bank olarak, bu platforma sahip olduğumuz zaman herkes buradan geçecek gibi bir kaygımız yok ama herhangi bir platformun ya da müşterimiz de olabilir, bu hizmeti alması gerektiği zaman bizim teknolojik çözümümüzü hizmet olarak almasını istiyoruz, diliyoruz. Ama bu da bu yolla olacak."

Halihazırda Aktif Bank çalışanlarının VeinID-Five teknolojisini kullanmaya başladığını bildiren Sümer, 2021 yılında teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasını beklediklerini kaydetti.

Japonya'nın dijital teknolojilerini Türkiye'ye bağlayan köprüyü Aktif Bank'ın kuracağını aktaran Sümer, iki dev firmanın bu iş ortaklığı ile başka iş alanları ve coğrafyalarda da birlikte iş geliştirme arzusunda olduğunu söyledi.





- "Uzaktan müşteri edinimi iyi bir adım"





Serdar Sümer, son dönemde siber güvenlikle ilgili kaygıların öne çıktığını belirterek, ilave hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan telefon ya da bilgisayar kamerasından el damar iziyle kimlik doğrulama teknolojisinin rağbet görmesini beklediklerini bildirdi.

Sümer, bankacılık alanında "uzaktan müşteri edinimi" düzenlemesinin sektöre ve bankaya olan etkisiyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Finansal demokratikleşme anlamında çok faydalı. Bunun daha sonra taslak olarak gördüğümüz 'açık bankacılık' ile birleşmesi de bence daha da büyük kapı açacak bizim için. Buradaki liberalizasyonun toplam faydayı artıracağını düşünüyorum.

Elbette burada ilk öğrenirken bir parça tedbirli olacağız diye düşünüyorum. Mesela ben uzaktan müşteri ediniminin daha da liberalleşeceğini düşünüyorum. Bu versiyonu, aslına bakarsanız biraz muhafazakar bir versiyonu... Bu da çok normaldir, her yeni çıkan şeyde regülatörün bir parça muhafazakar olması, daha sonra biraz liberalleşmesi... Zaten beklenti de budur. Ama Türkiye için de, Türkiye'nin dünya entegrasyonu için de iyi bir adım olduğunu düşünüyorum."





- "Türkiye yeni teknolojileri hızla benimsiyor"







Hitachi Güvenlik İş Birimi Genel Müdürü Ravi Ahluwalia ise 20 yıldır kimlik doğrulama sistemleri hakkında çalışmalar yaptıklarını belirterek, geliştirdikleri teknolojinin bu alanda en ileri teknoloji olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yeni teknolojileri hızla benimsediğini ifade eden Ahluwalia, "Hitachi'de, ortaklarımız ile birlikte toplumdaki sorunları çözebilen ve topluma güç katan inovatif teknolojiler oluşturmak için çalışıyoruz. Yeni bir teknoloji merkezi olarak Türkiye, VeinID-Five'ın konuşlandırılması için ideal bir lokasyon. Ortaklarımızın yardımıyla bu teknolojinin Türkiye'de kısa bir süre içerisinde benimseneceğine inanıyoruz." diye konuştu.







- "Yeni müşteri kazanımları sağlamayı hedefliyoruz"





Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada, 3 firma arasında kurulan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Böylesine büyük ve güvenilir şirketlerle bu ortaklığa başlamak heyecan verici. Ortak amacımız, hedeflenen coğrafyalarda birçok kuruluş ve son kullanıcılar tarafından kullanılabilen bir platform oluşturmak." değerlendirmesini yaptı.

İş birliğinde Mitsubishi'ye önemli görevler düştüğünü aktaran Kazuo, "Yıllardır farklı endüstrilerde edindiğimiz global deneyimimizi kullanacağız. Platform bazlı bir iş modeli sunmak ve bu modeli yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun yanında yeni müşteri kazanımları sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.