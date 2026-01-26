Aktaşlar Lezzet Grubu, 2026 yılında pideyi global lezzet haline getirmeyi hedefliyor

Pideyi; farklı tüketim anlarına uygun yapısı, paylaşım kültürü ve esnek ürün geliştirme kabiliyetiyle yeni bir alternatif olarak konumlandıran Aktaşlar Lezzet Grubu, 2026 yılında günlük üretim kapasitesini 1.2 milyon adede çıkarmayı, ihracat yaptığı ülke sayısını yüzde 10 artırmayı ve pideyi global ölçekte ana akım bir ürün kategorisi haline getirmeyi hedefliyor.

Karadeniz’in geleneksel Ordu Pidesi’ni global bir lezzet haline getirmeyi hedefleyen Aktaşlar Lezzet Grubu, bu vizyon doğrultusunda 2025 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 40’ın üzerine çıkardı. 2025 yılında özellikle Türkiye iç pazarında dikkat çekici bir büyüme gerçekleştiren Aktaşlar Lezzet Grubu, perakende kanalında neredeyse tüm ulusal zincir markaların raflarında yer alarak erişim gücünü önemli ölçüde artırdı. Dijitalleşme hamleleri ve ihracatta yakaladığı ivmeyle iç pazardaki güçlü büyümesini sürdüren şirket; yeni yatırımlarıyla 2026 yılında pidenin küresel ölçekte tercih edilen bir lezzet haline gelmesini amaçlıyor.

Balıkesir’deki fabrika 2026’nın ilk çeyreğinde devreye alınacak

2025 yılının şirket için üretim altyapısının yeniden ölçeklendirildiği ve geleceğe hazırlandığı bir yıl olduğunu söyleyen Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, Bulancak’ta hizmete aldıkları yeni fabrikayla Ordu ve Giresun tesislerinde toplam günlük 800 bin adet üretim kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Bu yatırımların hem kapasite artışı hem de verimlilik, kalite standardizasyonu ve ihracat pazarlarının gerektirdiği operasyonel esnekliği sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Aktaş, “Balıkesir’de faaliyete geçecek olan yeni pizza fabrikamızın makine parkuru kurulum süreci devam ediyor. 2026 yılının ilk çeyreği sonunda devreye almayı planladığımız tesisle birlikte ürün portföyümüzü ve üretim gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, günlük üretim kapasitemizi 2026 yılı sonu itibarıyla 1.2 milyon adede çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

“Global pazarlardaki rekabet gücümüzü artırdık”

2025 yılında akıllı üretim sistemleri ve dijitalleşme alanında da önemli adımlar attıklarını belirten Aktaş, “Üretim hatlarında devreye aldığımız gerçek zamanlı dijital izleme sistemleri sayesinde üretim performansı, fire oranları, enerji kullanımı ve duruş sürelerini anlık olarak takip edebiliyoruz. Böylece hem operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz hem de daha hızlı ve veriye dayalı bir karar alma kültürü oluşturuyoruz. Hammadde girişinden sevkiyata kadar tüm süreçlerde dijital kayıt ve izlenebilirlik altyapımızı güçlendirerek, özellikle ihracat yaptığımız pazarlarda talep edilen yüksek gıda güvenliği standartlarını destekliyoruz. Kalite kontrol süreçlerinin daha şeffaf, ölçülebilir ve denetlenebilir hale gelmesiyle global pazarlardaki rekabet gücümüzü artırdık” diye konuştu.

“İhracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Geçtiğimiz yıl itibarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını 40’ın üzerine çıkardıklarına dikkat çeken Aktaş, “2026 yılında bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. İhracat, bizim için pidenin global ölçekte bilinmesi ve kabul görmesi anlamına geliyor. Pizza ve benzeri ürünlerin doygunluğa ulaştığı birçok pazarda pide; formu, paylaşım kültürü, farklı tüketim anlarına uygunluğu ve zengin iç harç alternatifleriyle tüketiciye yeni bir deneyim sunuyor. Biz de bu doğrultuda farklı boyutlar, şekiller, pişirme yöntemleri ve pazarlara özel iç dolgu seçeneklerimizle global perakende ve foodservice kanalları için tercih edilen bir iş ortağı konumuna geliyoruz. 2025 yılında iş yapış şeklimizi daha ileri bir seviyeye taşırken; üretim yatırımlarımız, dijitalleşme adımlarımız ve Ar-Ge odağımız, pidenin global bir ürün haline gelmesi yolculuğunun temelini oluşturdu. Bugün pidenin, pizza gibi küresel bir kategori potansiyeline sahip olduğunu net bir şekilde görüyoruz. 2026 yılında pidenin daha fazla ülkede, daha fazla perakende rafında ve daha geniş bir tüketici kitlesiyle buluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca bu yılı; globalleşme, markalaşma ve ölçeklenme adımlarımızın daha görünür hale geldiği bir dönem olarak konumlandırıyoruz. Yeni ülkeler, yeni iş birlikleri, olası yurt dışı üretim yatırımları ve pazara özel ürün çözümlerimizle pidenin dünya mutfaklarında kalıcı bir yer edinmesi hedefi doğrultusunda yolculuğumuzu sürdürüyoruz” dedi.

“Ar-Ge ve sürdürülebilirlik uzun vadeli büyüme stratejimizin merkezinde”

Ar-Ge’yi lezzet, doku, besin değeri, raf ömrü ve pişirme performansının sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir konuma taşıdıklarını belirten Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, şu ifadeleri kullandı: “2026 yılında tüketiciyle buluşturmayı planladığımız yeni ürünler bulunuyor. Ar-Ge ve sürdürülebilirlik, uzun vadeli büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor. 2025 yılında kaynak verimliliği, atık yönetimi, ambalaj yaklaşımı ve sorumlu tedarik başlıklarında attığımız adımları, 2026’da sıfır atık, enerji verimliliği ve karbon ayak izi konularında daha ölçülebilir ve sistematik hedeflerle ilerletiyoruz. Çevresel sorumluluğu, global pazarlarda rekabet gücümüzü destekleyen stratejik bir unsur olarak ele alıyoruz.”