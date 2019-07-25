Aktaş: Millî ve dinî değerlere bağlıyım

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısı ikinci oturumu gerçekleşti. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili’ şahsına atılan iftiraları değerlendirdi. Başkan Alinur Aktaş, geçen hafta Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı ve gündem teşkil eden konuşmanın içinden bazı kelimelerin cımbızla çekildiğini, verilmek istenen mesaj gizlenerek itibarsızlaştırma girişimi yürütüldüğünü kaydetti. 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına gururla katıldığını, konuya ilişkin görüntülerin arşivlerden çıkarılabileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Milli ve manevi değerlere olan bağlılığımı kimse ile tartışmam. Buna kimsenin hakkı yok. Yeri gelmişken tekrar ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. 30 Ağustos, Türk Milletinin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır” diye konuştu.

“Sözlerimi cımbızlamışlar”

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplu ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili vermek istediği mesajın siyasi muhalifler tarafından ısrarla çarpıtıldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bana, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve şehitlerimize karşı olduğum yaftası yapıştırılmaya çalışılıyor. İfadelerimi çarpıtanlara, o gün mecliste dile getirdiğim sözlerle cevap vermek isterim: ‘O şehitlere, ayağının tozuna kurban olduğum o şehitlere ben nasıl laf söylerim? Amaç bana bir yafta vurmaksa, kusura bakmayın benim böyle bir düşüncem yok. Birileri beni 30 Ağustos üzerinden test etmeye mi çalışıyor? Buna gerek yok. Kimse benim Atatürk, Zafer Bayramı, 30 Ağustos, Kurban Bayramı sevgimi tartışamaz’ Anlayana, anlamak isteyene bu sözler yetmez mi? Bu ifadeler düşüncemi, hayat felsefemi ortaya koymuyor mu? Ama duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere karşı ne yapabilirsiniz? Çünkü onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bu yüzden kullandığım kelimeleri farklı mecralara çektiler. Kimse bizim milli ve manevi değerlere hassasiyetimizi sınayamaz, sınamaya da kalkmasın” şeklinde konuştu.

“Evlilik tarihim 30 ağustos”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos tarihinin anlamına binaen evliliğini bile bu tarihte gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bilerek ve isteyerek anlamlı bu günde evlenmiş bir insana küfür ederek, demokrasiye katkıda bulunmuyorsunuz. Şimdi gerçekler bu iken asıl ortaya çıkan ne biliyor musunuz? ‘Biz Bursa'yı seçimle kazanamadık ama seçilmiş bir başkanı, onun partisini ve ittifakını nasıl yıpratırız?’ derdinde olan odaklar, kendi dar çerçevelerinden kampanya başlatmak istediler. Günlerdir bitmek tükenmek bilmeyen yalan ifadeler, hakaretler, küfürler, aşağılamalar, çarpıtmalar, iftiralar ortalıkta dolanıyor. Kimse ifademi eğip bükerek, kendine malzeme yaparak, Bursa halkına, seçilmiş başkanına ve meclis üyelerine hakaret edemez. O gün sarf ettiğim sözlerin, meclis tartışmalarının harareti sebebiyle yanlış anlaşıldığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.