Aksu yangınında tahliye edilen Hasan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aksu'daki yangında Yeşilkaraman Mahallesi'nden tahliye edilen Kahya'nın daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi; cenazesi 9 Eylül'de uğurlandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde üçüncü gününe giren orman yangınında, Yeşilkaraman Mahallesi'ni saran alevler nedeniyle tahliye edilen 53 yaşındaki Hasan Kahya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kahya'nın cenazesi 9 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı.
Aksu'ya bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerinden uzakta ilerleyen alevler, 8 Eylül akşam saatlerinde rüzgarın ters dönmesiyle söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ni sardı. Mahalledeki görevli personel ile mahalle sakinleri tahliye edildi.
Yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilirken, ekiplerin bölgede karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Güvenli bölgeye tahliye edilen vatandaşlardan Hasan Kahya fenalaştı. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Kahya, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kahya için 9 Eylül'de Yeşilkaraman mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından yakınları ve mahalle sakinlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.