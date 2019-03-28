Aksu: Projelere kreditör ve ortak olarak da katılabiliriz

Ekonomi Servisi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısı, “Sanayinin Sürdürülebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Deniz Aksu konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Emlak Katılım Genel Müdürü Deniz Aksu, yaptığı konuşmada “Birlik olmalı ve gücümüze güvenmeliyiz” mesajı verdi. Aksu, kurum olarak kentsel dönüşüme finansal çözümler sunacaklarını belirterek, “Sürdürülebilir gayrimenkul finansman modellerini Türkiye’de yaygınlaştırmak ana hedeflerimizden” dedi. Aksu, Emlak Katılım Bankası olarak projelere kreditör olarak da, ortak olarak da katılabileceklerini ifade etti.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise konuşmasında sanayicinin enerjisini ve sermayesini katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm gibi alanlar yerine arsa sorunu, fabrika inşaatı gibi konulara harcadığına dikkat çekerek “Emlak Sanayi modeliyle kiralama yoluyla uygun arazilerin, projelerine göre özel sektöre tahsis edilerek, uzun vadeli sanayi arsası ve fabrika binası teminine olanak sağlanabilir” dedi.