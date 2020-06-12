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Aktüel

Aksigorta ile babalar "Hayata Devam" diyecek

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:13:35 -
Aksigorta ile babalar "Hayata Devam" diyecek

İSTANBUL (AA) - Desteğe ihtiyaç duyulan beklenmedik ve zor zamanlar için "Hayata Devam Sigortası" ile müşterilerinin yanında olan Aksigorta, 14-21 Haziran tarihleri arasında, Babalar Günü’ne özel ücretsiz psa testi gerçekleştiriyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı yaklaşımlarla ürün ve hizmetlerini geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Babalar Günü’ne özel olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında "Hayata Devam Sigortası" satın alan erkek müşterilerine psa testi hediye ediyor.

Ani gelişen 13 farklı durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı güvence sağlayan sigortalılar ayrıca, Hayata Devam Sigortası ile tek yönlü akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi, sedimantasyon, açlık kan şekeri ve total kolesterolün ölçülerek, hekim tarafından değerlendirebileceği hediye check-up'ın da sahibi olacak.

Hayata Devam Sigortası'nda geliştirilen ek hizmetlerle birlikte, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden poliçe sahipleri, evi ve sağlık kuruluşu arasında, İstanbul ve İzmir dışında ikamet eden sigortalılar ise havaalanı ile ikamet adresi ve sağlık kuruluşu arasında ücretsiz transfer hizmetine sahip olacak.

"Kişiye Özel Sağlık Danışmanlığı" ile Hayata Devam Sigortası'na sahip sigortalılar, poliçe teminat kapsamı içerisindeki tehlikeli hastalık veya durumlara ait tedavi süreçlerinde tüm Türkiye'de geçerli ve telefonla ulaşabileceği pratisyen hekim danışmanlığı hizmeti alabilecek.


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