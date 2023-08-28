Akşener’le ilgili gündemi sarsacak iddia! Yok artık daha neler

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, yerel seçimlere yönelik yol haritasını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kamuoyunda geniş yankı uyandıran son çıkışlarının içinin boş olduğuna dikkat çekti. Akşener’in CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelttiği eleştirilerin hiçbir kıymetinin olmadığını belirten Genç, “Seçimden önce çok daha ağırını söyledi. Akşener, 3 gün sonra ‘ben başbakan olacam’ demeye başlarsa şaşırmayın” ifadelerini kullandı. Genç, yazısında şunları kaydetti:

“Onca laf etti, ama hiçbir şey söylemedi...

"Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık, önce ben diyenlerle uğraştık, koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" dedi...

Ama isim vermedi. Masaya dönmek icap ederse "Ben Bye Kemal için demedim, seçim sonrası görevlerinden alınmış eski CHP teşkilatına söyledim" diyebilir. Kimsenin de itirazı olmaz...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öyle ya, isim falan vermedi...

Kapıyı kapatıyormuş gibi yaptı!..

"Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar" dedi,

Eko ve Yavaş başkanlardan söz ettiği anlaşılıyor. (Hani az kalsın kazanacaklardı. Ama aralarında kalmıştı!..)

Yüreksizlermiş!

Orası öyle. Değişim için arkadan iş çevirip zoom toplantısı yapacaksın, baktın ki maçan yemiyor, sağlam bir tornistanla kendini İstanbul'a mühürleyeceksin!

Yavaş için bir şey diyemeyeceğim. Belki olup bitenden haberi yoktur!..

Velhasıl "26 Ağustos'ta şöyle olacak böyle olacak" deyip beklentiyi yükselttiler. Lakin her yöne kıvrılabilecek laf salatasından başka bir şey yoktu.

Ha, sonunda suçluyu buldu.

Bye Kemal yüzünden seçimi kaybetmişler. 'Ben elimden geleni yaptım ama CHP beni dinlemedi' dedi ve rahatladı... (Yani hezimetin sebebi TRT ve köylüler değil!)

Seçim sonuçları gösterdi. Yuvarlak Masa HDP/PKK'nın desteğini aldı.

Akşener hiç böyle bir şey olmamış gibi naralar attı...

"Nefislerinin esiri oldular" dedi, "fedakarlık" dedi, "cesaret ve yürek" dedi.

Hiçbir kıymeti yok. Seçimden önce çok daha ağırını söyledi.

"Kumar Masası" dedi yahu. Kumar Masası'nda kumarbazdan başkası bulunmaz. Kalktığı o kumar masasına 3 gün sonra tekrar oturdu.

Sonra da, "bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e!.." Olmadı iki koşu partneri için sinek 'ikili'?!

Akşener, 3 gün sonra "ben başbakan olacam" demeye başlarsa şaşırmayın.

Bütün partilere seçime ayrı ayrı girme çağrısı yaptı. Ama "asla ittifak yapmayacağız" demedi. Dese n'olacak sanki? Kim ciddiye alır bu saatten sonra?..

Bye Kemal 38 vekil dağıtmış. Kimsenin haberi olmadan Ümit Özdağ'a da 3 bakanlık ve MİT'i vermiş. 'Ben de bu sefer daha fazlasını isterim' diyor Akşener.

Tehdit ediyor;

"Masadan yine kalkarım ha!.." diyor...

Blöf mü acaba?

Bilmiyorum, orasını kumarbazlar bilir!..”