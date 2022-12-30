Akşener'in yerine yeni ortak! Kılıçdaroğlu o isimle gizli görüştü
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında soğuk rüzgarlar esen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile gizli bir görüşme yaptı.
Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Zillet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada ortalık yangın yerine döndü.
Kendisini istemeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında soğuk rüzgarlar esen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli gizli yaptığı görüşme ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 3 hafta önce Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile gizli bir görüşme yaptığı ifade edildi.