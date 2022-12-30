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Gündem Akşener'in yerine yeni ortak! Kılıçdaroğlu o isimle gizli görüştü
Gündem

Akşener'in yerine yeni ortak! Kılıçdaroğlu o isimle gizli görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında soğuk rüzgarlar esen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile gizli bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 09:50:00 -
Akşener'in yerine yeni ortak! Kılıçdaroğlu o isimle gizli görüştü

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Zillet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada ortalık yangın yerine döndü.

Kendisini istemeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında soğuk rüzgarlar esen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli gizli yaptığı görüşme ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 3 hafta önce Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık ile gizli bir görüşme yaptığı ifade edildi.

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Yorumlar

Mesut SARP

Tiple yapılan görüşme Meral ablayı hiç ilgilendirmez. Kadın büyük bir vatansever ve seçim sonrasına dahi kendi vizyonuyla damgasını vurmaya hazırlanıyor. Buysa sadece düşmanlarını çatlatmakla kalmayıp kılıçdaroğlunuda kıskandırıyor.

popüler

yaklaşan seçimde bunların topu siyaset çöplüğüne sawrulacaklar .
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