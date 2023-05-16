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Medya Akşener'in tetikçisinden skandal çıkış! Ucube senin ağababan koçum
Medya

Akşener'in tetikçisinden skandal çıkış! Ucube senin ağababan koçum

Yeniakit Publisher
2023-05-16 13:30:00 -
Akşener'in tetikçisinden skandal çıkış! Ucube senin ağababan koçum

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, milli iradenin kararını hazmedemedi. CHP'li belediye başkanlarının, işlerini güçlerini bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu için seçim propagandası yapmasına tek bir itirazda dahi bulunmayan Uğuroğlu, bakanların seçimler için Türkiye'yi dolaşmasını ise diline doladı.

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, milli iradenin kararını hazmedemedi. 

CHP'li belediye başkanlarının, işlerini güçlerini bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu için seçim propagandası yapmasına tek bir itirazda dahi bulunmayan Uğuroğlu, bakanların seçimler için Türkiye'yi dolaşmasını ise diline doladı.

Cumhurbaşkanlığı sistemi için "ucube" ifadesini kullanan Uğuroğlu, tıpkı kendisi gibi ucube yazısında özetle şunları kaydetti:

"Tablo bugün şudur:
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-Yüzde 50+1 ile güvenoyu alamayan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta yapılacak seçime kadar hâlâ Cumhurbaşkanı olacak,

*Devletin tüm imkânlarını kullanacak,

*Görevlerinden istifa etmeyen 15 bakanı, milletvekili seçilmelerine rağmen görevlerine devam edecek ve devletin tüm imkânlarını kullanarak Erdoğan’ı seçtirmeye çalışacak.

İşte Tek Adam rejimine ucube denilmesinin bir önemli nedeni de budur.

2018’de yapılan ucube rejimin başlangıcından sonra 14 Mayıs’ta gerçekleşen ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajını aşamadı.

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanlığı seçimi yeni başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın liderleri ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile belki yarın belki yarından da yakın;

–Müzakerelere başlamalılar."

 

 

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