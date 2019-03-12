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Akşener'in skandal sözlerinin ardından Sözcü'den algı operasyonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhubaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal açıklamaları kamuoyunun tepkisini çekti. Erdoğan'ın sözünü çarpıtan Akşener'in cezaevine girmesi de sözkonusu olunca, Türkiye muhaliflerinin Sözcü'sü harekete geçti. Sözcü Yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında algı operasyonuna imza attı.

12 Mart 2019 Salı 12:12
Akşener'in skandal sözlerinin ardından Sözcü'den algı operasyonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de yaptığı konuşmada, skandal ifadeler kullanmış, Başkan Erdoğan'ın da vatandaşlara terörist dediğini iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  HDP'li yöneticiler ile HDP'ye oy verenleri ayırdığını, HDP'ye oy verenlere 'terörist' demediğini, kendisine bu iftirayı atan siyasiler hakkında da avukatları aracılığıyla yasal işlem başlatacağını ifade etti.

Meral Akşener'in çarpıtma ifadeleri başta Denizlilerin olmak üzere tüm vatandaşların tepkisini topladı.

Sözcü harekete geçti

Tüm bu gelişmelerin ardından malum medya da algı operasyonu için harekete geçti.

Sözcü Yazarı Rahmi Turan bugünkü köşe yazısında; "Erdoğan, Meral Akşener'i hapse atılmakla tehdit etti" etti dedi.

Turan, "Eğer öyle bir şey olursa tüm dünyaya bir kez daha rezil oluruz!" ifadelerini kullanarak kamuoyunun algısını tamamen farklı bir boyuta çekmeye çalıştı.

Turan'ın, Akşener'i aklama çabaları sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:12
  1. Denizli
  2. Meral Akşener
  3. Rahmi Turan
  4. Skandal
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • NurNur27 dk önce
    Oğlum komik oluyorsunuz 20001 halk devrimi yaşandıçapulcu azınlık devrimi bitti ve yıl 20019 devrimimiz olgunluğa ulaştı size göre öküz olan yüce anadolu halkı osmanlı işi sıkı tutuyor. Algı operasyonları yutmuyoruz iktidarı bırakmıyoruz reise ölümüne bağlıyız ümmetin gururu o Allah razı olsun ümmetin ümidi o.tc nin hayrı neyse o yapılsın arkasındayız cumhur ittifakının mhpli kardeşlerimizle varın siz chp ip hdp saadet partisi bir olan pkk fetö artı kafir devletler azgın azınlık sizinle YÜCE RABBİM bizimle
  • HasanHasan41 dk önce
    Selo cezasını çekiyor,Meral'da çeksin dünyanın sonumu.Satılmışlar
  • İsmailİsmail59 dk önce
    Burdan Sözcüye ve yandaşlarına sesleniyorum eğer yiğitseniz Adamsanız sözcünün internet haber sitesinden haber yapınca yorum köşesi açın .yerse.bakın Akit haber osmanlı gibi yoruma açıyor hemde yorumcuların çoğu fetönün iti hani eğer paçavra değilseniz.
  • SelimSelim1 sa önce
    Suçu varsa içeri girer cezasını çeker. DÜnyaya rezil falan da olmayız knunları uyguladığımız için.
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    işte zahiri görüntüsü hiç bir islami hasletı görünmiyen adam islam zahire göre hareket eder busecdesız besmelesız yavşak aklı sıra algı ıle karıyı kurtaracak velevkı oyle bıle olsa allah cc huzurunda bu karı vb lerının halıne rabbım kımseyı düşürmesin amin veselam
  • ahmetahmet1 sa önce
    su 28 subatin ve FETÖ NUN medya, siyaset tetikcileri isim isin yargi onune cikarilsin artik... algilari icinde patlasin
  • ayhanayhan1 sa önce
    hadi len pornocu palavracı...ağarmış saçından da utanmıyorsun.

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