Akşener'in skandal sözlerinin ardından Sözcü'den algı operasyonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de yaptığı konuşmada, skandal ifadeler kullanmış, Başkan Erdoğan'ın da vatandaşlara terörist dediğini iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'li yöneticiler ile HDP'ye oy verenleri ayırdığını, HDP'ye oy verenlere 'terörist' demediğini, kendisine bu iftirayı atan siyasiler hakkında da avukatları aracılığıyla yasal işlem başlatacağını ifade etti.

Meral Akşener'in çarpıtma ifadeleri başta Denizlilerin olmak üzere tüm vatandaşların tepkisini topladı.

Sözcü harekete geçti

Tüm bu gelişmelerin ardından malum medya da algı operasyonu için harekete geçti.

Sözcü Yazarı Rahmi Turan bugünkü köşe yazısında; "Erdoğan, Meral Akşener'i hapse atılmakla tehdit etti" etti dedi.

Turan, "Eğer öyle bir şey olursa tüm dünyaya bir kez daha rezil oluruz!" ifadelerini kullanarak kamuoyunun algısını tamamen farklı bir boyuta çekmeye çalıştı.

Turan'ın, Akşener'i aklama çabaları sosyal medyada da büyük tepki çekti.