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Akşener’in olay itirafına Ahmet Hakan’dan çarpıcı cevap! ‘Sizin beceriksizliğiniz nedeniyle olmasın?’

İP Genel Başkanı Meral Akşener, muhafazakar dindarlara Başkan Erdoğan'ın ördüğü kalın duvar nedeniyle ulaşamadıklarını söylemesi üzerine, Ahmet Hakan köşe yazısında "sizin beceriksizliğiniz nedeniyle olmasın?" sorusunu yöneltti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
Akşener’in olay itirafına Ahmet Hakan’dan çarpıcı cevap! ‘Sizin beceriksizliğiniz nedeniyle olmasın?’

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı skandal açıklamalar tartışma konusu oldu.

Yeni parti ile ilgili değerlendirme yapan Akşener, “Tek eksiğimiz muhafazakâr dindarlara ulaşmak... Çünkü Erdoğan, aramıza kalın bir duvar koydu. Babacan ve Davutoğlu’nun partisi, muhafazakâr dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak. Çünkü Erdoğan, onlarla dindarların arasına duvar öremez” ifadelerini kullandı.

Akşener'in polemiğe davetiye çıkaran açıklamasını Hürriyet yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında ele aldı ve eleştirilerini sıraladı. Muhafazakar bir çevreden gelen Akşener'in AK Parti'nin kuruluşunda kurucu olarak neredeyse yer alacağını hatırlatan yazar, yazısına şöyle devam etti:

Madem Erdoğan’ın ördüğü kalın duvarları yıkamayacaktınız

"Sizinle muhafazakâr dindarlar arasına kalın duvarlar ördüğünü söylediğiniz Erdoğan, aynı duvarları Babacan ve Davutoğlu için de öremez mi?

Madem Erdoğan’ın ördüğü kalın duvarları yıkamayacaktınız... O halde ne diye parti kurup toplumun önüne çıktınız ki?

Duvarları parçalamaktan aciz bir siyasetçinin, duvarların parçalanması konusunda başkalarından medet umması nasıl bir şey?

Muhafazakâr dindarlara ulaşamamak, Erdoğan’ın ördüğü duvarlar nedeniyle değil de sizin beceriksizliğiniz nedeniyle olmasın?"

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. İP Genel Başkanı Meral Akşener
  2. Muharrem Sarıkaya
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ahmet Hakan
  5. AK Parti
  6. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  7. İYİ Parti
  8. muhafazakar
  9. yeni parti
  10. Ahmet Davutoğlu
  11. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • ceddim! izindeyiz...ceddim! izindeyiz...14 dk önce
    Akşener, sen boşver dindarları ya! Dooooğru anıtkabire iman tazelemeye...
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ16 dk önce
    Mera Akşener hahaha he canım he. Meroş sen artık yaşlandın nene oldun sen bazı işleri anlayamıyorsun. Onun içinde he canım he. A. Hakan sende geçmişine bi bak. Nereden nereye gittiğini gör. Deden nenen hayatta ise seni afferim torun iyi yerdesin diyeceklermi? Onun için sana mömömö yada miyaw miyaw demek düşüyor zaten sende onu yapıyorsun. Ekenomiyi vs. Konuları tenkit edenlerde sizede mömö diye mölemek düşüyor.
  • Ergin Ergin 23 dk önce
    Amaç belliböl parçalaaradan CHP kazandır
  • OSMANLIOSMANLI27 dk önce
    bunlar muhafazakar dindar kesimi aptal salak olarak görüyolar yani reisi bırakıp akp tiden ne çalarsak kar misali ellerini ovuşturuyolarama yanılacaklar yine hüsrana uğrayacaklar diğerlerinde olduğu gibi nerdeler öbürleri yok olup gittiler bunlarda yok olup gidecekler millet reiseve dvasına oy veriyor ve bunun bilincindeyiz
  • HkhkHkhk29 dk önce
    Dindar muhafazakarlar kadar ise yaramaz, lüzumsuz, kıybet, kargaşa ve huzursuzluk çikaran başka bir kitle yok Turkiye'de.başımıza bela ettikleri akp hortumcularınin gider ayak ülkede yaptığı yıkımın enkazı senelerce kalkmaz. Ne egitim ne adalet ne de saglam ekonomi kaldı.. ordu paramparça, uçakları kaldiracak pilot yok orduda.. adalar elden gitti, suriue sınirı kevgir oldu, şeriatcı teröristler kilisinden istanbuluna her mahallede..issizlik %25lerde, enflasyon %20den aşağiya inmiyor..

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