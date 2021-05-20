Akşener’in ‘Netanyahu’ benzetmesine tepki

Oğuzhan Gültekin Ankara

Akşener’in “Netanyahu Erdoğan’ın İsrail versiyonu” şeklindeki benzetmesine tepki yağdı... Akit’e konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Filistin halkı Cumhurbaşkanımızın adını sevgi ve coşkuyla anarken içeride bu tür ifadelerin kullanılması yakışık almaz. Bu söylemler diğer devletlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir” dedi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, “Cumhurbaşkanımız kimseyi katletmemiştir, zorla yerinden etmemiştir. Tam tersine mazlumu savunmuştur, haklının yanında durmuştur. Bugün Cumhurbaşkanımız ve Türkiye sayesinde birçok mazlum ülkenin kaderi değişmiştir. Bu benzetmeden dolayı Akşener, Cumhurbaşkanımıza oy veren Türk milletinden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir” şeklinde konuştu. AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, “Bu sözler her şeyden önce Filistin davasına zarar veriyor, katil İsrail’i sevindiriyor” dedi.