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Gündem

Akşener’in ‘Netanyahu’ benzetmesine tepki

Katil İsrail tarafından Filistinlilere uygulanan zulmün durdurulması için mazlumlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin’i özgürlüğüne kavuştur”, “Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti’ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım” şeklinde çağrılarla bulunup kurtuluşlarının Erdoğan ve Türkiye olduğunu ifade ederken, İP Genel Başkanı Meral Akşener ise Erdoğan’ı eli kanlı katil Binyamin Netanyahu’ya benzetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 09:33:00 -
Akşener’in ‘Netanyahu’ benzetmesine tepki

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Akşener’in “Netanyahu Erdoğan’ın İsrail versiyonu” şeklindeki benzetmesine tepki yağdı... Akit’e konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Filistin halkı Cumhurbaşkanımızın adını sevgi ve coşkuyla anarken içeride bu tür ifadelerin kullanılması yakışık almaz. Bu söylemler diğer devletlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir” dedi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, “Cumhurbaşkanımız kimseyi katletmemiştir, zorla yerinden etmemiştir. Tam tersine mazlumu savunmuştur, haklının yanında durmuştur. Bugün Cumhurbaşkanımız ve Türkiye sayesinde birçok mazlum ülkenin kaderi değişmiştir. Bu benzetmeden dolayı Akşener, Cumhurbaşkanımıza oy veren Türk milletinden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir” şeklinde konuştu. AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, “Bu sözler her şeyden önce Filistin davasına zarar veriyor, katil İsrail’i sevindiriyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

mustafa

milliyetçi bozuntuları meral ğanıma oy vermeye devam edecek misiniz. yoksa karayılan ile...
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Mikail okuroğlu

Şimdi maraloşa sormak lazım bu cümle leri kim kullanıyor pkk pyd sen onların nesisin fikir eşisin başka aynı yastığa seçilmek için baş koyanmısınnn.biryanda fetöoşş biryanda pkk karayılan ininden kafayı çıkar sa seni kahvaltı ya pikniğe mı çagıraçak.....!!!???
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