Akşener'in listesi FETÖ hayranlarıyla dolu! FETÖ'ye övgüler yağdıran o avukat birinci sıradan vekil adayı!

Partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Muhalefetin listelerde yer verdiği isimler büyük tartışmalara yol açarken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez, İYİ Parti'nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı oldu.

FETULLAH GÜLEN'E ÖVGÜLER DİZDİ

Listelerin yayınlanmasından sonra belli olan isimler tartışmalara neden oldu.CHP'nin listesinde PKK destekçilerine verilen yerler dikkat çekerken, İyi Parti'de FETÖ hayranlarını ön plana çıkardı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan listeye yazdırmayı ihmal etmedi. Akşener'in "Türk milliyetçisi" diyerek sahip çıktığı Sönmez'in, FETÖ'nün kanalında teröristbaşından övgüyle bahsettiği sözler yeniden gündem oldu.

"ALLAH DOSTUDUR"

Sönmez, Fetullah Gülen için şu açıklamalarda bulunmuştu: Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur.

HESABINI KAPATTI

Sosyal medyada yaptığı övgüler de ortaya çıkan Sönmez, tepkilerin ardından çareyi hesabını kapatmakta buldu.



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