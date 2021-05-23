Akşener'in küstahlığına çok sert tepki: Bütün yaptıkları numaralar...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, üretmeye ve ihracata devam eden Türkiye'nin büyüyen ülkeler arasında olduğunu belirtti. Devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafın yanında olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi, bütün dünyada sıkıntıya, piyasalarda daralmaya yol açtı. Bütün ülkeler kalkınma hızında gerideler ama Türkiye ekonomisi 2020'de 1,8 ile son çeyrekte ise 5,9 ile büyüyen ülkeler arasına girdi. Bu nasıl oldu? Türkiye üretmeye, ihracata devam ediyor. Organize sanayilerde elektrik sarfiyatına bakarsanız görürsünüz. Türkiye büyüyor. Türkiye'de piyasalarda hizmet sektörüne ait kafe, restoran, otel gibi küçük esnaf arkadaşlarımızda bazı sıkıntılar var. Onların hepsini biliyoruz ve o konularda durmadan adımlar atılıyor. Şimdi de 1 milyon 350 bin esnafa ya 5 bin ya da 3 bin lira gibi yardımlar çıkıyor. Bunlar bile ciddi bir adım. Bu, esnafımızı biraz rahatlatacaktır."

"Dünyada en başarılı ilk üçteyiz"

Türkiye'nin sağlık alanında da oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Özhaseki, hastaneye gelen vatandaşların aldıkları güzel hizmetten dolayı dua ettiğini aktardı.

Özhaseki, gerek sağlık alanında gerekse diğer yatırımlarda Türkiye'nin başarılı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sağlık alanında çok başarılıyız. Dünyada ilk üçteyiz. Pandemi sürecinde 25 hastane, 11 ek sağlık tesisi açıldı. Dünyanın neresinde yapıldı? Bir ara muhalefetin dilinde, 'Bu şehir hastaneleri neden yapılıyor? Çok pahalı, yazık değil mi? Buralarda kim yatacak?' söylentileri vardı. Hastane yapıyoruz muhalefet ediyorsunuz. Yapıldı hastaneler ve bu dönemde ihtiyaca cevap verildi. Hastane kapılarında hiç sokakta kalan olmadı. İngiltere'deki gibi 20 saat ambulansta kalan hiç olmadı. Ben de yattım burada şehir hastanesinde. Pırıl pırıl, özel hastane gibi. Yüzlerce doktor arkadaşımız, sağlıkçımız hizmet ediyor. Odaları gezdim, herkes dua ediyor. Sağlıkta da başarılıyız, bu dönemde yapılan yatırımlarda da başarılıyız Allah'a şükür. Şimdi piyasaların açılması noktasında alınan tedbirlerde de inşallah işlerimiz daha iyiye gidecektir."

Meral Akşener'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Özhaseki, "Meral Hanım, ne yazık ki haddi aşan, hiçbir şekilde Türkiye'de yaşayan parti liderlerimize yakışmayacak bir üslup içerisinde Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Kötü söz sahibine ait. İYİ Parti'nin açmazları var. İYİ Parti bir türlü istediği oy oranına yaklaşamıyor. Zaten birtakım oyunlarla, milletvekili kiralamalarla Meclise girdikten sonra aşırı sözler söyleyerek güya muhalefeti kendi üzerinde toplamaya çalışıyorlar. Bütün yaptıkları numaralar bundan ibaret. Bir de cevap veremedikleri en önemli konu da bir ittifak içerisinde ciddi şekilde yer alıyorlar, yerel seçim geliyor belediyeleri yok, nasıl oluyorsa kandırılıyorlar ve CHP almış bütün belediyeleri." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyada mazlumların hakkını savunan tek lider olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulunduı:

"Şimdiye kadar mazlumların hakkını her platformda savunan başka bir lider gördünüz mü dünyada? Nihayetinde bu İsrail'in Cumhurbaşkanı'na 'Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz' diyen Cumhurbaşkanımız değil miydi? Dünyada o kendini çok büyük gören devletlerin liderlerine 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımız değil miydi? Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların hakkını savunan, Arakan'daki gariplerin hakkını savunup hatta oraya TİKA ve Kızılay'ı seferber edip yardımlar gönderen Cumhurbaşkanımız değil miydi? Suriye'de kan akıyor, onların hakkını savunan Cumhurbaşkanımız değil mi? Hangi vicdanla dönüp siz bunu söylersiniz ki? Bunu vatandaşlarımız Meral Hanım'a söylediklerinde çok rahatsız oluyor. Rize'de vatandaş, Meral Hanım'ı protesto etmiş, edebilir. Durmadan 'bu çirkin benzetmeyi nasıl yaparsınız' diye sordukları gibi, 'HDP ile nasıl yan yana durursunuz' diye de soruyor vatandaş."