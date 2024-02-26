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Gündem Akşener’in "Kemal Derviş"i istifa ediyor! ABD'den ithal ekonomist
Gündem

Akşener’in "Kemal Derviş"i istifa ediyor! ABD'den ithal ekonomist

Yeniakit Publisher
2024-02-26 11:12:00 -
Akşener’in "Kemal Derviş"i istifa ediyor! ABD'den ithal ekonomist

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ediyor. İYİ Parti flaş bir istifa haberi ile gündeme geldi. Odatv'nin kaynaklarından edindiği bilgiye göre İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa ediyor. Yerleşik yaşadığı ABD'den Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde ülkenin durumunu görerek, deneyimini siyasette değerlendirmeye karar verdiğini ifade eden Yılmaz, muhalefet partileriyle görüştükten sonra Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu. Partide Erhan Usta’nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı. Yılmaz'a bu sebeple İYİ Parti'nin Kemal Derviş'i deniyordu.

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde Bilge Yılmaz'ın ekonominin başına getirileceği söyleniyordu.

KARAKEÇİLİ İSTİFA ETTİ

Öte yandan, İYİ Parti STK İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili de sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili istifasına dair açıklamasına , "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" notunu düştü.

BİLGE YILMAZ KİMDİR

1968 yılında doğdu. Babası matematik öğretmeni, annesi ressam ve Kültür Bakanlığı'nda idareciydi. Erzurum'da tanışan çiftin oğlu olarak Balıkesir'de doğdu, anne ve babasının görevleri nedeniyle ülkenin çeşitli kentlerinde yaşadı. Ankara'da Ergenekon İlkokulu’nda başladığı ilköğretimini İstanbul'da tamamladı. 1981 yılında Galatasaray futbol altyapı takımına seçildi, fakat eğitimi yüzünden futbola devam edemedi.

Lise eğitimine, İngilizce eğitim-öğretim yapması sebebiyle Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başladı, daha sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi'ne geçti.
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Lisans eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde başladı ve fizik alanında çift anadal yaptı. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını aldı.

Üniversite eğitimi sırasında kendisinden iktisat derslerini aldığı Murat Sertel'in etkisiyle ekonomi bilimine ilgi duydu. Eğitim hayatına ABD'nin önde gelen kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde iktisat alanında devam etti. Yüksek lisans eğitimini 1994'te, doktorasını 2000'de tamamladı. 2002 seçimlerinde Yurt Partisi'nde parti meclisi üyesi olarak çalışarak siyasi hayatına başlayan Yılmaz, seçimden sonra ABD'ye döndü. Nisan 2021'de ise tekrar siyasete girmeye karar veren Yılmaz, Ekim 2021'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu. 23 Aralık 2021'de ise İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığına atandı.

AKADEMİK KARİYERİ

Yılmaz, akademik kariyerine, doktora eğitimi sürerken 1998 yılında Pensilvanya Üniversitesi'ne bağlı Wharton Okulu'nda başladı. Stanford Üniversitesi'ndeki bir yıllık görevi dışında akademik kariyerini Wharton Okulu'nda sürdürdü ve 2013 yılında profesör unvanı aldı. Bilge Yılmaz, görev yaptığı Wharton Okulu'nda özel sermaye, girişim sermayesi, serbest fon, şirket iflası, sorunlu varlık yatırımları, kurumsal yönetim, hissedar hakları ve altyapı finansmanı konularında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yönetti. 2019'da Wharton School Harris Family Alternatif Yatırımlar Programı'nı kurdu.

Araştırma alanı olarak kurumsal finansman, alternatif yatırımlar ve politik-iktisat konularına eğilen Yılmaz, kurumsal yönetim, kredi derecelendirme kuruluşları, serbest fonlar, özel sermaye, menkul kıymetler dizaynı, açığa satış kısıtlamaları, şirket iflası ve banka düzenlemeleri konusunda çeşitli makaleler yazdı. Yazdığı makaleler, iktisat alanında dünyanın en iyi üç akademik dergisi olan Econometrica, American Economic Review ve Journal of Political Economy gibi dergilerde yayımlandı.

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