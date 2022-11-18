Akşener'in istifa eden başdanışmanından Erdoğan itirafı: Bunu yapabilecek tek lider!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanlığı görevinden “politik fikir ayrılığı” yüzünden istifa ettiğini bildiren ünlü Sosyoterapist-Yazar Murat Çuhadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla Türkiye’nin Yüzyıl Platformu’nu kurdu.

2023 seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığına dikkat çeken Çuhadar, “Tarihimizin en büyük savaşını verdiğimiz dönemdeyiz ve bu savaşı zafer ile sonuçlandıracak lider Erdoğan’dır” dedi.

Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’e, Türkiye’nin Yüzyıl Platformu’nu anlatan Murat Çuhadar, bildirgesini açıkladığı platformun kuruluş gayesinin; bir takım siyasi mekanizmalar ile fırsat kollayıcı hain odakların, Türkiye’ye karşı gerçekleştirmeye gayret ettikleri oyunları bozmak olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Yüzyıl Platformu’nu 16 Kasım 2022 tarihi itibariyle kurduğunu belirten Çuhadar’ın açıklaması şöyle:

“Türkiye’nin Yüzyıl Platformu; halkın istikbal, ülkemizin beka sorunlarına dair Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarının korunması amacıyla sivil inisiyatif oluşumu olarak kurulmuştur.

Ülkemizi bölmeye, ayrıştırmaya, aile ve toplum dokumuzu bozmaya, çirkin lisan kültürleri, nifak tohumları, algı operasyonları ile çocuklarımızı, gençlerimizi ve toplumun genelini bozmaya çalışan kişi ve oluşumlara karşı, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duruşumuzu göstererek önleyici mekanizmayı sağlamaktır.

Muammalı konular cumhurbaşkanına iletilecek

İktidar kanadında toplum vicdanını rahatsız eden unsurların yüksek sesle dillendirilmesi, pozitif bir destek unsurudur. Ayrıca gerçek demokrasinin gereğidir. Bu nedenle gerek parti içerisinde, gerek bir takım kamu kurumlarında muammalı durumda olan konuların Sayın Cumhurbaşkanına iletilmesi hususunda platformumuz her türlü adımı ve gayreti sonuç alana kadar gerçekleştirecektir.

Ülkemizin başta güvenlik ve ekonomik sorunlarının çözümünde, toplumun tüm unsurlarıyla birlikte hareket ederek oluşturacağımız yaşam atölyesinde iktidara proje tekliflerinin hazırlanması çalışmaları ivedilikle faaliyete geçecektir.

Siyasi unsurlar tarafından toplumun gerilmesine neden olan politikaların karşısında, iktidarın gerçekleştirdiği tüm hizmet ataklarını gerekliliği ölçüsünde tanıtmak, anlatmak ve desteklemek platformumuzun ana hedeflerinden birisidir.

Demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, hukuk, eğitim, ekonomi, sağlık ve basın özgürlüğü gibi alanlarda kolektif çalışma modeliyle başta gençlerimiz olmak üzere, tüm toplum unsurlarıyla ortak hareket etme çalışmalarımıza derhal başlayacağız.

2023 seçimleri sıradan bir seçim değil

2023 seçimlerinin sıradan bir seçim değil, Türkiye’nin vizyon asrı başlangıcının bir seçimi olduğu bilinciyle hareket ederek, toplumun bir ve birlik duygularının yeniden inşası için üstün çaba sarf ederek adımlarımıza ve çalışma eylemlerimize başlayacağız.

2023 seçimlerinin ülkemize daha üstün demokrasi, bilim, eğitim, tarım ve sanayi kalkınması getireceği gerçeği kaçınılmazdır. Ancak bir o kadar daha önemli olan konumuz; ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde edindiği uluslararası güçlü ülke olma duruşumuzu korumak ve ilerletmektir.

2023 yılı ve sonrası, Z kuşağı diye adlandırılan gençlerimizin şaha kalkış asrı olarak başlayacaktır. Gençlerimizin yaşam yönetim mekanizmalarında en üst seviyede değerlendirilmeleri noktasındaki hedefimiz tavizsiz ve net kararlılık içerisindedir. Bu nedenle gençlerimizin yürekli adımları, beyin güçleri, azim ve kararlılıkları ile topluma nefes verecek en önemli unsur olduğunu biliyor ve onları baş tacı yaparak arkalarında yürüme onurunu yakalayana kadar çabamıza ve emeğimize devam edeceğiz.

Nifak ekicilerine, niyet kirliliklerine, üslup ve ahlak bozukluğu ile topluma zehir saçanlara, mafyatik hevesler barındıranlara, yolsuzluk, adaletsizlik ve yalanı şiar edenlere karşı mücadelemiz ve toplumu koruma duygumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kapımız menfaat ilişkilerine kapalı olacak

Düşünen, üreten, çalışan, mutlu olmayı bilen, milli ve manevi değerlere, insan haklarına, sosyal adalete ve kısacası; kalbi abdestli her bireyle el ele, omuz omuza yürümek platformumuzun ana kararı ve hedefidir.

Ben duygularına izin vermeden, çıkar ve menfaat ilişkilerine tamamen kapalı olan kapımız, gönlü vatan için çarpan her bireye sonuna kadar açık bir kapıdır.

Liderimize etiket kabul etmiyoruz ve bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Liderimiz Erdoğan’dır.

Liderimize biat etmiyoruz. Ona tüm kalbimizle inanıyoruz.

Liderimize ilah gibi bakmıyoruz. İlahımız Allah’tır ve liderimizle aynı Allah’a inanıyoruz.

Liderimize kimse ket vuramaz onu bizden koparamaz. Sessiz çığlıkları duyan ve bilendir. Merak etmeyin her sesi ona duyurmak platformumuzun boyun borcudur.

Aç mı kalacağız, kalalım?

Zorluklar çekmeye devam mı edeceğiz, edelim?

Yeter ki vatansız kalmayalım

Hepsi geçecek inanın. Yeter ki vatansız kalmayalım.

40 yılı aşkın bir süredir PKK,

Onlarca yıl DHKP C,

7 yıl FETÖ,

İsrail’i, Amerika’sı, Avrupa’sı da cabası…

Yenemediler – yenemeyecekler. İnanın sandığınızdan da az kaldı.

Geliyor büyük ve güçlü bir Türkiye.

Tarihimizin en büyük savaşını verdiğimiz dönemdeyiz

1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurup bize emanet ettiler. Hepsinin ruhu şad olsun. Atalarımız ile birlikte koruduk ve bu günlere kadar geldik. Şimdi sıra ikinci yüzyılda yani 2023 başlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarıyla, milletimizin her bir ferdi ile yeni yüzyıl, yeni bir cihan devleti olma yolunda yürüyecek. Bunu gençlerimiz başaracak. Bunu annelerimiz başaracak. Bunu işçimiz, köylümüz, emeklimiz başaracak. Bu başarı için bir olma, birlik olma zamanı. Tarihimizin en büyük savaşını verdiğimiz dönemdeyiz ve bu savaşı zafer ile sonuçlandıracak lider Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bu sebeple liderimize ve milletimize güveniyoruz. Hep birlikte Türkiye ve hep birlikte 2023 diyoruz.

Birliğimizi bölmeden, birbirimize düşmeden, inanarak, güvenerek, azmederek, hedef 2023 ve Erdoğan diyerek çıktığımız bu yol kutsal yolculuktur. Türkiye’nin Yüzyılı Platformu gençliğin hareket yoludur, ülkemizin istikbal ışığıdır ve bu platform vatana sevdalı her bir ferdin platformudur.

Gönlünüzün ikametgâh belgesini bizden alınız.

Saygılarımızla."