Akşener'in israf iki yüzlülüğü! Tepki alan görüntüler yeniden gündem oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankapark ziyaretindeki 'israf' vurgusu akıllara Samsun'daki uzun ve şatafatlı konvoyunu getirdi. Akşener'in iki yüzlü tavrını gösteren görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Ankapark'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Burası yolsuzluğun ve israfın somut halidir" ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları, Samsun ziyaretindeki şatafatlı konvoyunu akıllara getirdi. Akşener'in iki yüzlü tavrına sosyal medyadan tepki yağdı.
Ziyarette bulunduğu illerde kendisinin ve çevresindeki partililerin vatandaşa yönelik sert tutumları ile gündeme gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, eski ABB Başkanı Melik Gökçek'i sırf itibarsızlaştırmak adına çürümeye terk ettiği Ankapark'ı ziyaret etti.
Akşener'den 'israf' iki yüzlülüğü
Siyasi hırs uğruna vatandaşın parasını çöp eden Mansur Yavaş'la birlikte yaptığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Akşener, 'Burası yolsuzluğun ve israfın somut halidir' diyerek hükümeti hedef aldı. Akşener'in israf açıklamaları akıllara, geçtiğimiz yıl Samsun'da gerçekleştirdiği ziyareti getirdi.
Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada tepki çeken şatafatlı konvoy, yeniden gündem oldu.