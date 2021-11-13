Akşener’in ‘İP’i kimin elinde?

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Kendini ‘Ülkücü’ olarak tanımlayan İYİ Parti, CHP ile aleni bir işbirliği yürütürken, HPD ile ise de kapalı kapılar ardında hareket ediyor. Tabanın gazını almak adına ‘HDP’yi PKK ile aynı çizgide konumlandırdığını’ söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hemen akabinde, partinin yetkili isimleri, açıklamanın HDP’yi hedef almadığını belirtmek zorunda kaldı. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan bir şehit abisinin bacısına sinkaflı küfürler savururken, parti üst yönetimi tarafından savunulması ise milliyetçilikten ne kadar uzakta olduklarını gözer önüne serdi. Halkçı söylemleriyle mangalda kül bırakmayan Akşener’in il ziyaretlerinde kendileri gibi düşünmeyen esnafa ve vatandaşlara organize saldırılar gerçekleştirildi. Milliyetçi kesimden oy talep eden İYİ Parti, Kavala ve Demirtaş’a özgürlük isteyen büyükelçilere de destek verdi. Muhafazakar tandaslı olduklarını iddia etmelerine rağmen, LGBTİ politikaları ve İstanbul Sözleşmesi parti içinden hep destek gördü. Ülkücü camianın kanaat önderleri İYİ Parti’nin siyasi olarak kendini tanımlayamadığına işaret etti.

Direktifi dışardan alıyorlar

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “İYİ Parti bir proje partisidir. Türkkan meselesi İYİ Parti’nin zihniyetini gözler önüne serdi. İP’in arkasında karanlık odaklar vardır. Bir siyasi kimlik kargaşası yaşıyorlar. Ülkücülük iddiasında bulunuyorlar ama HDP ile işbirliği içerisindeler. İP’i organize eden güç kiminle diyalog kuracaklarına, kiminle hangi şartlarda buluşacaklarına da belirliyor. İradeleri dışında” dedi. İP’in söylemlerinin samimi olmadığına dikkat çeken Baran, şöyle devam etti: “İYİ Parti, MHP’de koltuk bulamayanların buluştuğu da bir parti. Akşener, Demirtaş’ın hanımına bir hakarette bulunulduğunda ilk tepkiyi göstermişti. Aynı Akşener bir şehit bacısına küfredildiğinde küfürbaz Lütfü’ye sahip çıktı. HDP’ye en ufak laf ettiklerinde hemen çark ediyorlar. Emperyalist güçler Türkiye’yi tekrar kontrol altına almak için bunları organize etti. Bir araya gelmesi mümkün olmayan partileri bir araya getirdi. İYİ Parti birçok yere mesaj vermeye çalışıyor. Gülücükler dağıtıyor. Bu da kendilerine akıl verenlerin direktifiyle gerçekleşiyor.”

MHP’den kovuldular İP’i kurdular

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Hasan İlter, “İYİ Parti, MHP’yi ele geçirmek isteyip de başaramayanların kurduğu bir partidir. MHP’den seçmen koparmak istiyorlar. Söylem olarak ülkücü görünümdeler ama eylem olarak da tam tersi bir profil çiziyorlar. Dışardan aldıkları direktifler doğrultusunda hareket ediyorlar” şeklinde konuştu. İYİ Parti’nin HDP ile olan ilişkisine vurgu yapan İlter, “CHP ile HDP ile dirsek teması halindeler. Lakin millet mevzuyu artık net bir şekilde gördü. Şehit yakınına küfredeni sahiplenildiği gibi Akşener de hakaret etti. Bunlar yerli ve milli değil. Arada bir de muhafazakar kesimi kaybetmemek adına göz kırpıyorlar” dedi.