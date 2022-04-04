Akşener'in 'İP'i FETÖ'nün elinde

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Ülkücü camianın sevilen isimlerini yanına alarak MHP’yi bölme operasyonu başlatan Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’nin gerçek yüzü ortaya çıktıkça tasfiyeler ve Akşener’in İP’ini pazara çıkaranlar artıyor.

Proje parti

Tasfiyeleri partinin iki numarası Koray Aydın’ı kızağa çekip, sürekli HDP’ye çatan Yavuz Ağıralioğlu’nu A takımından atmaya kadar vardıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İP’in hangi maksatla kurulduğunu aleniyete döküyor. MHP’yi ele geçirme operasyonu gerçekleşmeyince partiyi bölmek için milliyetçi-muhafazakâr makyajla kurduğu İYİ Parti, TBMM’ye girip ülke gündemini meşgul edebilecek seviyeye gelince maskeler indi. Partinin kuruluşunda yer alan ülkücü camianın sevilen isimleri birer birer partiden ayıklandı.

İP’i en iyi İP'liler anlatıyor

Kurulduğu 2017’den bu yana Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, İsmail Ok, Vedat Yenerer, Seyit Yücel, Ümit Özdağ, Tamer Akkal, Hayrettin Barut, Tuba Vural, İsmail Koncuk ve Ali Türkşen gibi mühim siyasetçileri harcayan Meral Akşener’in İP’ini de bu isimler pazara çıkardı. İYİ Parti’yi en iyi tanıyan isimler; partide Türk milliyetçiliğinin tasfiye edilip FETÖ’cülerin göreve getirildiğini, Sorosçulara teslim edildiğini ve partinin HDP/PKK taleplerine boyun eğecek konuma geldiğini söyledi.

“İP’i en iyi İP’liler anlatıyor” dedirten açıklamalar ise kayıtlara şöyle geçti:

Halaçoğlu: Milliyetçilik tasfiyesi

İYİ Parti’nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu, parti içinde Türk milliyetçiliğinin tasfiye edildiğini ifade ederek kendisinin ve birçok arkadaşının bu nedenle istifa ettiğini söylemişti. Halaçoğlu ayrıca Meral Akşener’in kendisine CHP ile ittifak kuracaklarını söylediğinde “Partiyi bitiriyorsunuz” eleştirisinde bulunduğunu belirtti. Halaçoğlu, “Türk milliyetçiliği tasfiye ediliyor. Bunu düşündüğüm için istifa ettim” dedi.

Yeniçeri: HDP ile iş birliği

İP Kurucu Üyesi Özcan Yeniçeri, seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti ve CHP’ye sert tepki göstererek, “HDP ile iş birliğinin ve onunla birlikte siyasetten bir sonuç almaya çalışmanın çaresizlikten ve ödleklikten başka bir anlamı yoktur. HDP, siyasi kamuflajlı bir terörist organizasyonudur” dedi.

Barut'tan PKK tepkisi

İP Kurucu Üyesi Hayrettin Barut, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in basın toplantısında HDP için “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” ifadesini kullanmasına tepki göstererek, “Bölücü bir partinin Kürt kökenli vatandaşlarımızın siyasi temsilcisi olarak nitelendirilmesi, bu suretle hem Kürt kardeşlerimize hakaret edilmesi hem de bölücülük yapılması kabul edilebilir bir husus değildir.”

Akkal: HDP ve gizli pazarlıklar

İP Kurucu Üyesi ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal, “İYİ Parti, CHP’nin HDP ile yapmış olduğu gizli pazarlıklara karşı kayıtsız kaldı” dedi. Akkal, “CHP’nin, PKK’nın siyasi kanadı olan HDP ile çeşitli yerlerde yapmış olduğu görüşmeler ve destek sözleri var. Hatta HDP’nin İzmir İl Başkanı sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp CHP’nin İzmir adayına oy isteyeceklerini söyledi. HDP, açıkça CHP adayına destek olacağını açıkladı. İYİ Parti, her ne kadar merkeze yerleştiği iddia edilse de MHP’den kopup gelen Türk milliyetçisi insanlardan kurulu bir parti. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP ile yani PKK’nın siyasi uzantısı ile omuz omuza mücadele etmeyi arzu etmez” sözlerini sarf etti.

Ok: Sorosçular İP'i sardı

İP Kurucu Üyesi İsmail Ok, partiden istifa ederken “Soros vakıflarında görev yapanlar hassas görevlere getirildi” dedi. Ok, “Sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros’çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir” sözlerini sarf etti.

Özdağ: FETÖ'cüler getirildi

İP Kurucu Üyesi Ümit Özdağ, partideki FETÖ sızıntılarını ifşa etmesinin ardından İP’ten atılmış ve yeni parti kurmuştu. Özdağ, o süreçte “Türk milliyetçilerinin yerine FETÖ’cü zihniyet getirildi” açıklamasını yaptı. Özdağ, İYİ Parti’nin kuruluş amacından uzaklaşarak, Türk Milliyetçilerinin tasfiye edildiğini, Türk Milliyetçilerinin yerine FETÖ’cü zihniyetin hakim olduğunu, söylediklerinin ispatının, televizyonlarda ve internette seyredilebilecek görüntülerde olduğunu belirtti.

Yücel: Milliyetçilere operasyon

İP Kurucu Üyesi Seyit Yücel: “Türk milliyetçileri acele operasyonlarla partiden ihraç ediliyor” deyip partiyle ilişkisini koparmıştı. Yücel, “Ülkücülerin emeği ve alın teriyle kurulan partimizde bugün ideolojik mensubiyeti ve siyasi meşrebi bizce malum olmayanların kuşatmasından rahatsızım. Anayasamızda yer alan başlangıç maddelerinin de değiştirilebileceğini söyleyenlerle aynı masada olunmasından rahatsızım” demişti.

Yenerer: APO'cular üst görevlerde

İP Kurucu Üyesi Vedat Yenerer, partiden istifasına ilişkin yaptığı açıklamada “Benim için İYİ Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur. Partimiz Meral Akşener hayran kulübüne dönmüş durumda. Türk milliyetçilerinin parti içinde önem teşkil etmediğini gördüm. Öcalan’a ev hapsi isteyenler, ‘Ege’de Yunan işgali yoktur’ diyenler üst düzey görevlere getirildi” dedi.

Koncuk: Oy için PKK'ya 'evet'

İP Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partinin PKK ile dirsek temasına şöyle tepki gösterdi: “İktidar olmak için her yolu mübah gören bir anlayış şu anda İYİ Parti’yi yönetiyor. Kızdığımız budur. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için PKK talebine, özerkliğe evet diyecekler.”

Vural: Ülkücüler ikinci sınıf fert

İP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural: “Partide Türk milliyetçileri ikinci sınıf birey olup dışlandı” diyerek partiden ayrıldı. Vural, “Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

Türkşen: Ahbap çavuş ilişkisi

İP Milletvekili Adayı Ali Türkşen: “Benim için İYİ Parti’ye oy verenlerden özür diliyorum” demişti. Türkşen, “Büyük bir iyi niyetle kurucusu olduğum İYİ Parti’ye benden sebep oy veren herkesten haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Tamamen ahbap-çavuş ilişkisiyle kadroları oluşturulan, en önemli konularda dahi iflas eden yöneticilere sahip partiye inananlara sabırlar diliyorum” sözlerini paylaşmıştı.