Akşener'in İmamoğlu hakkındaki sözlerine inanamayacaksınız

"Para yok" iddiasıyla AK Parti'yi suçlayıp toplu taşıma araçlarının bakımını dahi yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos nedeniyle Yenikapı'da konser ve çeşitli etkinliklere para saçtı.

Etkinliklere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Akşener, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un canına okuyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetti.

Yeni Şafak'ın haberine göre Akşener, yaptığı konuşmada, “1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u alırım. Bizans’a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı.” ifadelerini kullandı.