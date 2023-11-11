Akşener’in hesabı ‘İP’i koparttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin son grup toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu’na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima edip; “İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim” dedikten sonra partisi karıştı. Akşener’in bu sözleri, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’a söylediği belirtilirken, Ümit Dikbayır, Akşener’in banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle suçlandı. Poyraz ise Akşener ve özel kalemi hakkında konuşmakla suçlanıyor. İP’in iyice karışmasına neden olan gelişmelerle birlikte iki ismin de partiden kopacağı söyleniyor.

Filistin'i satanların torunları

İP’te yaşananlarla ilgili akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Akşener sürekli olarak Sultan 2. Abdulhamid ile alakalı ‘kahrolsun istibdad’ diye bela okurdu. Ne acı tecelli ki şimdi İP akçeli kirli işlerle karışmış durumda. Bu hırsızlık bunların zihni soyunda var. ‘O zamanın öznesi Sultan Abdulhamid’se bugünün öznesi Tayyip Erdoğan’dır’ diyen Akşener’in fikri dedeleri Abdulhamid’i tahttan indirmiş ve sarayda hırsızlık yapmışlardı. Bunların dedeleri, Abdulhamid Han’ı tahttan indirdikleri zaman Yıldız Sarayı’na girip masadaki kristal küllüğü, mangalı, hat yazılarını, altınları çaldılar. Bunlar sarayı soydu. Konuşmalarına bakmayın. ‘En yakınımda da olsa kazık atan herkesi sileceğim’ derken o nereden ne çalınacağını düşünüyordur. Hamas’a ‘terör örgütü’ diyenlerdir bunlar. Bunlar Filistin’i satanların torunlarıdır. Bunların alım satım işlerinde ahlakları yoktur, memleket alıp satmışlardır bunlar, vatan alıp satmışlardır. Bunların ağdalı, üsttenci, vatan millet nameli süslü konuşmalarına çok aldanmamak lazım. Bunların işleri güçleri hırsızlıktır. Bu fikri soyun hırsızlığı mukadderdir.”

Duayen Gazeteci Serdar Arseven ise, şu değerlendirmelerde bulundu:

Masanın altında kaldılar

“İyi Parti de masa da projeydi. Şimdi masa çökünce proje bitti. İyi Parti sürekli olarak oy kaybediyor ve Meral Akşener’in artık siyasi geleceğinin bittiği düşünülüyor. Proje çöktüğü zaman, liderler zayıfladığı zaman, gidecek yol kalmadığı zaman içerideki sıkıntılar ortaya dökülür. Yani vücut güçlüyken kendisini göstermeyen hastalıklar, vücut zayıflamaya başlayınca ortaya çıkarlar. Politikada ‘sağlam ata oynamak’ diye bir gerçek vardır. Parti düşmeye başlayınca içeride tutulanlar, söylenmeyenler söylenmeye başlar. Bütün bu söylentiler, iddiaların ne kadarı doğrudur bilemeyiz. Ama bütün bu gelişmeler bu gidiş fren tutmaz dedirtiyor. Zamanında Meral Akşener’in partisi gibi kurulup, işlevini yitirdiği zaman tarih sahnesinden silinen pek çok parti vardır. İyi Parti de bunlardan biri. Yüzde 10 aldığı zaman da bunu söylüyordum, yüzde 20 alsa da söylerdim. Çünkü ne deve, ne kuş, ne de deve kuşu bir parti. Merkeze yerleşeyim dedi, merkez partisi değil. MHP’den koptu, ülkücü değil. İttihat Terakki’ci oldu, o alanı da zaten CHP kapatmış. Kulvar kalmıyor. Tek meselesi Erdoğan’ı devirme projesinde masada ağırlığının olmasıydı. Şimdi masa da kalmadı. Masanın altında iki kişi kaldı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri Meral Akşener.”

İYİ Parti’de art arda istifalar

Öte yandan, İYİ Parti’nin kurucu isimleri arasında yer alan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım. Bilgilerinize” ifadeleriyle İYİ Parti’den ayrıldığını açıkladı. Yılmaz paylaşımında, partiden istifa ettiğini gösteren ekran görüntüsüne de yer verdi. Erdem ise paylaşımında, “2024 yerel seçimlerinde aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atmakta ve AKP rejimi için yeni fırsatlar doğurmaktadır” dedi.

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