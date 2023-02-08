"Akşener'in gülü"nden büyük edepsizlik! Sela ile ilgili sözleri tam skandal

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Selcan Taşçı, cehaletini bir defa daha ortaya koydu. Selanın yalnızca ölüm haberi vermek için okunduğunu zanneden Taşçı, bunun "inanç sömürüsü" olduğunu iddia ederek büyük bir aymazlığa imza attı.

İşte o skandal yazının ilgili bölümü:

"(…) Mevzu "inanç sömürüsüne itiraz" ise eğer;

Yok değil, benim de itirazım var.

"Sela"ya misal…

Enkaz altında ölümle burun buruna olan binlerce insana "yaşarken selalarını dinletmek" hangi imanı tazeleyecek? (...)"