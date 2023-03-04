Akşener'in görev çağırdığı Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş gelişme! "Bugün yarın bunu yapacak" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Meral Akşener'in "göreve çağırdığı" Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

İmamoğlu'nun, kendisi aksini belirtse de cumhurbaşkanlığı adaylığını hâlâ düşündüğünü ileri süren Övür, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İş öyle bir noktaya geldi ki bundan sonra İmamoğlu veya Yavaş, Akşener'in çağrısına cevap verseler de sonuç değişmeyecek. Ama bu İmamoğlu'nun sürpriz adaylığı düşünmediği anlamına gelmez. Hatta bugün yarın Ankara'ya gideceği de konuşuluyor.

Sonucu sadece bir isim değiştirebilir: Kılıçdaroğlu... Kimse ihtimal vermese de Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte ne yapacağı çok daha dikkat çekici olacak.

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Sahi Kılıçdaroğlu ne yapar?

Geri adım mı atar yoksa kendisini bağladığı için yola devam mı eder?

"Bu da nereden çıktı?" demeyin; karşımızda her yolu mübah gören, bir söylediği diğerini tutmayan ve siyaset üretmek yerine siyaset mühendisliğiyle iktidar hayali kuran bir aktör var. Son ana kadar da kendisini seçtirecek 5 sağcı partiyi masaya mahkûm eden bir isim.

Gelelim onun oyununu bozan Akşener'e... Akşener'in siyasi geçmişine bakınca, hem siyasi genetiğinin hem de partisini kurtarmanın gereğini yapmış görünüyor. Bundan sonra ne yapar orası meçhul... Yeni bir aday mı çıkarır yoksa kendisi mi aday olur göreceğiz.

Bir de kimin "tarih" olacağını..."