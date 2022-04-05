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Siyaset Akşener'in eski danışmanı fena bombaladı! "Farklı bir amaçla..."
Siyaset

Akşener'in eski danışmanı fena bombaladı! "Farklı bir amaçla..."

İYİ Parti'deki Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu depreminin yankıları devam ederken Genel Başkan Akşener’in eski danışmanı Vedat Yenerer'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 07:50:00 -
Akşener'in eski danışmanı fena bombaladı! "Farklı bir amaçla..."

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, kararların partinin iç meselesi olduğunu, değişikliklerde performans ölçümünü de nazara aldıklarını söyledi. Dervişoğlu, Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınmasının dışarıda olduğu kadar parti içinde tartışılmadığını ifade etti.

Akşener’in eski danışmanı Vedat Yenerer ise İYİ Parti’de Türk milliyetçilerine darbe vurmaya devam edildiğini söyledi.

"Farklı bir amaçla değişiklik yaptı"

Yenerer “Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel Başkan Yardımcılarına baktım; birkaç Türk milliyetçisi var o kadar. Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir. Genel Başkan, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı. Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. HDP’ye tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Yenerer, İYİ Parti’yi iş birliği yaptığı Millet İttifakı’nın yanında, Millet İttifakını da HDP ile yan yana konumlandırdığını kaydetti.

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