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Siyaset Akşener'in açıklamaları Davutoğlu'nu panikletti! İlk iş bakın ne yaptı
Siyaset

Akşener'in açıklamaları Davutoğlu'nu panikletti! İlk iş bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:54:00 -
Akşener'in açıklamaları Davutoğlu'nu panikletti! İlk iş bakın ne yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı dağıtan açıklamalarının ardından, hiçbir oy potansiyeli olmayan Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu haliyle panik oldu. Davutoğlu ilk iş olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na giderek ne yapacaklarını sordu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarda, siyasi partilere yerel seçimlere tek başına girme çağrısında bulundu. Akşener, bu açıklamanın yanı sıra yeni bir ittifak kapılarını da diğer muhalefet partilerine kapattı.

CHP'de ise Akşener'in sözlerinin yanı sıra seçimlere kendi listelerinden soktukları Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti nedeniyle tabandan yoğun eleştiriler geldi.

Küçük ortaklarda telaş

Parti tabanı, küçük ortak olarak tabir edilen bu partilerin herhangi bir oy katkısı sunmadığını, aksine CHP içerisinden seçilecek milletvekillerinin yerlerinin işgal edildiği görüşünde. Hal böyle olunca Gelecek, Saadet, Deva ve Demokrat Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı iyice belirsizleşti.

Meclis'te kurulan Saadet ve Gelecek Partisi ittifakının yerel seçimlerde de devam edeceği bilinirken Akşener'in açıklamaları, iki tarafta da soğuk duş etkisi yaptı.

Yaşananların ardından ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'na gitti.
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Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyarette görüşmenin en önemli gündem maddesi, Akşener'in ifadeleri ve CHP'nin yaklaşımı sonrası yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleneceği oldu.

Görüşmede, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yerel teşkilatlar ve genel merkez birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verildi.

Öte yandan Davutoğlu ve Karamollaoğlu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde iki partinin TBMM'deki grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda da mutabık kaldı.

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