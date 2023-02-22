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Siyaset Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'ın fişini CHP çekti
Siyaset

Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'ın fişini CHP çekti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında katıldığı programda Meral Akşener'i açık açık tehdit etmişti. Tehditten kısa süre sonra ise Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişkisi kesildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:06:00 -
Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'ın fişini CHP çekti

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan Meral Akşener'i açık açık tehdit etmişti. Okuyan "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" sözleriyle gündem olmuştu.

Yaşar Okuyan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener için "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir" demişti.

Yaşar Okuyan'ın bu açıklamalarından sonra CHP ile ilişkisi kesildi. Partiden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

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Yorumlar

Turan

Kovulduguna göre dosyayı KK kaptırdı!

conta su kaçırıyor

yaşar bak kadın seni 50 kapıdan sonra 51 birinci kapıdanda kovdurdu hadi delikanlıysan yap hamleni ama yaş bayır aşağıysa çam altına doğru gidiyor bu yaştan sonra contada tutmaz şakır şakır su kaçırır
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