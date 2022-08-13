Akşener'i köpek ısırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i köpek ısırdı.
Sokaklarda gezip kendi partisinden olan insanları esnaf gibi gösteren, ezberlettikleri sözleri okutturup hükümeti kötületen ve bu tiyatro oyunlarıyla gündemden düşmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu tiyatrolardan birini sergilerken yaralandı.
Sokakta sözde esnafın derdini dinleyen Akşener, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Bilecik’in Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerinde gezen Akşener‘i sokak köpeği ısırdı. Akşener’e sağlık ekipleri tarafından hemen iğne yapıldı.