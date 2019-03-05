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Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak

Gezici Araştırma Şirketi'nin, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarının oyunu yüksek olarak ölçtüğü anketler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdırdı. Akşener, Gezici Araştırmaya dava açmayı planlıyor.

05 Mart 2019 Salı 09:27
Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak

31 Mart 2019'da yapılacak seçimler öncesinde anket şirketleri de yaptıkları kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

Gezici daha önce yapmadığını yapmaya başladı

Daha önceki seçimlerde AK Parti'nin karşısındaki partileri yüksek gösteren Gezici Araştırma Şirketi, bu seçimler öncesinde tam tersine döndü. Gezici yayınladığı son 2 ankette; Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde AK Parti adaylarının önde olduğunu belirtti.

İYİ Parti dava açıyor

Bu durum karşısında muhaliflerden de hamle geldi. İyi Parti, Gezici Araştırma'ya "seçmen algısını yönetmeyi hedeflemekle" suçlayarak, dava açmayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:27
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meral Akşener

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  • Kürşad YALÇIN Kürşad YALÇIN 28 dk önce
    Ak partiye yillarca oy verdim KANDIRILDIM artık YÖRÜKLER olarak IYI partidiyoruz Ne Mutlu Türküm Diyene

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