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Akşener'i istifa ettiren söz!

İyi Parti’nin Afyon’daki çalıştayında deprem yaşandı. 24 Haziran’daki başarısızlıktan sorumlu tutulan Akşener, “Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum” dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:52
Akşener'i istifa ettiren söz!

Algı operasyonlarına rağmen 24 Haziran seçimlerinde yüzde 7,3 oy alan Meral Akşener havlu attı. Afyon’da düzenlenen parti çalıştayında özellikle CHP, FETÖ ve HDP politikası konusunda sert eleştiriler alan Meral Akşener, partiyi kongreye götürme kararı alıp genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti seçim seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Afyonkarahisar’da bir çalıştay düzenledi. Sandıklı ilçesindeki bir termal oteldeki çalıştayın son oturumu sert tartışmalara sahne oldu. İddiaya göre bazı partililer Akşener ve parti yönetimine CHP, FETÖ ve HDP politikalarından dolayı eleştiriler yönelterek, “Bunun için mi MHP’den istifa ettik?” diyerek çıkıştı. Bazı partililer ile 24 Haziran’daki yenilginin aday listelerinden kaynaklandığını dile getirdi. Bu sert eleştirilerin ardından yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. Yüzüne sert bir yumruk yiyen İYİ Kurucusu ve partinin eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı.

"MADAM" SÖZÜNE KIZDI

Eleştirilere kızan Akşener ise Yeni Çağ gazetesi yazarı Adnan İslamoğulları’nın bir Twitter mesajında isim vermeden kendinden “madam” diye bahsetmesini eleştirdi. Akşener, “madam”ın genelev patronu demek olduğunu, bu yazıya neden partililerin tepki göstermediğini sordu. Tartışmalar daha da alevlenince Akşener’in, “Ben bir daha dönmemek üzere istifa ediyorum” diyerek salonu terk etti. Bir süre sonra İYİ Parti yönetiminden bazı isimler Akşener’in istifa etmeyeceğini sadece kongre kararı aldığını iddia etti.

SON NOKTAYI KOYDU

Ancak yalanlama dakikalar sonra bizzat Akşener’den geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Akşener,”Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi. Çalıştayda tartışmaya katılan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Eryılmaz da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Parti yönetimi ise Akşener’e destek verdi. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Akşener’in tekrar aday olması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Aydın, “Biz kendisinin aday olması noktasında @iyiparti ailesi olarak sonuna kadar mücadele vereceğiz. Türkiye’nin ve Türk siyasetinin kendisine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:52
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