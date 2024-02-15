Akşener'i ağlattılar! İP’te yumruklar konuştu

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara ilçe belediye başkan adaylarını tanıttığı toplantıda İP’liler yumruk yumruğa kavga etti. Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer’in adının anons edilmesi üzerine Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri kararı protesto edip, İP yönetimini yuhaladı. İYİ Partili bir başka grup da Sevin Çağlayan’ın Yenimahalle’den aday gösterilmesini protesto etti. Akşener’in önünde yumruk yumruğa birbirine giren partililere tepki gösteren Akşener, öfkeli bir şekilde, “An itibariyle hepsi bitmiştir” diyerek salondan ayrıldı. Akşener yaşananların faturasını Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’a kesti ve Yıldırım’ı görevinden aldı. Yerine Akif Sarper Önder atandı.

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