Akşener'e vatandaştan ağır salvolar! Kameralar önünde böyle rezil oldu

Yalova’da dün kendisine soru soran tesettürlü genç bir kıza parmak sallayarak tepkileri toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Armutlu ziyaretinde bir vatandaş tarafından kameralar önünde rezil oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Armutlu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dün de Yalova'da kendisine soru sormak isteyen genç bir kıza parmak sallayarak sert çıkışan Akşener, bu kez bir vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı.

"Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı"

Vatandaşın, ''Güzel Armutlumuzda kahvaltı ettiniz mi?'' sorusu karşısında şaşıran Akşener, "Yok, kahvaltımı evimde ettim" cevabını verdi.

Terörden yargılanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı için sözleşen Akşener, vatandaşın ''Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin'' sözlerinin ardından olay yerini terk etti.

Genç kıza parmak sallamıştı

Yalova'da dün esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine uyuşturucu ile mücadele sorusu yönelten genç kıza oldukça sert bir üslupla cevap vermiş, Akşener'in öfkeli anları kameraya yansımıştı. Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına neden olurken, görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.