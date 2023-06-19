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Gündem Akşener'e şok üzerine şok! İyi Parti kurucusu da istifa etti
Gündem

Akşener'e şok üzerine şok! İyi Parti kurucusu da istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-06-19 10:03:00 -
Akşener'e şok üzerine şok! İyi Parti kurucusu da istifa etti

İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile, partiden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.

Sebebi kişisel değil, sistemsel...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.

Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

 

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