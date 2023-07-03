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Siyaset Akşener’e saç baş yoldurtacak gelişme! Gidip iki tokat atmazsa iyidir
Siyaset

Akşener’e saç baş yoldurtacak gelişme! Gidip iki tokat atmazsa iyidir

Yeniakit Publisher
2023-07-03 13:16:00 -
Akşener’e saç baş yoldurtacak gelişme! Gidip iki tokat atmazsa iyidir

İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, Meral Akşener'i topa tutmaya devam ediyor. Akşener'in kurultaydaki 'hesaplaşma' çıkışıyla ilgili, "Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı" diyen Aytun Çıray, "Delegeler Akşener'e, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi" iddiasında bulundu.

İyi Parti’den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultaydaki 'hesaplaşma' çıkışıyla ilgili, "Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı" dedi. Cumhuriyet'e konuşan Çıray, Meral Akşener'in 15 milletvekili için "Hayatımın en büyük pişmanlığı" açıklamasıyla ilgili de, "Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü ’15 milletvekili olayı’ gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı." dedi. 

"İYİ Parti kurultayı geride kaldı. Sayın Akşener ‘hesaplaşma’ derken sizce ne kastetti, siz kiminle hesaplaşma olacağını düşünüyorsunuz?" diye sorulan Aytun Çıray şunları söyledi: 

Yeni anayasayı kiminle tartışacak?

- Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem “Suç bastırıyor” derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi.

- Düşünebiliyor musunuz; grubunda alevi olmayan, vali büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye talip olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı.
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Siyasi tarihin en büyük insan öğütücüsü

CHP'den gelen 15 milletvekili için ‘Hayatımın en büyük pişmanlığı’ dedi.  Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü ’15 milletvekili olayı’ gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü’ olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor.

Acıklı bir liderlik parodisi sahneledi

- Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen “kuyruk siyaseti” gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor... Hem yıllar öncesine dayalı var olduğunu zannettiğim dostluğumuz nedeni ile kendisi adına, hem de herkesin emeği olan İYİ Parti adına çok üzüldüm...

 

 

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