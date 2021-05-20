Akşener'e Rize'de 'Erdoğan' ayarı: İsrail uşağı Meral!
Rize'nin İkizdere ilçesindeki propagandaya destek amacıyla giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a yönelik 'Netenyahu' benzetmesi nedeniyle bölge halkının protestosuyla karşılaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katil İsrail'in Başbakanı Netenyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyarette bulunduğu Rize'de protestolarla karşılaştı.
Akşener'e Erdoğan tepkisi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde bölge halkı ile devleti karşı karşıya getirmek istenen propagandalara destek ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'çocuk katili' İsrail'in Başbakanı Binyamin Netenyahu'ya benzeten Akşener'in Rize ziyareti olaylı geçti. İYİ Parti heyeti, Akşener'e 'Netenyahu benzetmesinden' dolayı tepki gösteren Rizeli esnafa saldırdı.
Rizeliler pankartlarla protesto etti
Rizeliler, bölgede astıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunarak çirkin benzetmeyi kınadı. Meral Akşener'in konvoyunun güzergahına "Burası Rize, laf ettirmeyiz Reise" pankartı asıldı.
"İsrail uşağı Meral"
Ayrıca bir tabelaya da Meral Akşener ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yüzünün brileştirildiği fotoğraf yapıştırılarak "İsrail uşağı Meral" yazıldı.