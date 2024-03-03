  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan, dünyanın merak ettiği soruyu cevapladı!

Siyonist bakandan skandal Ramazan çağrısı!

Ekrem Reklamoğlu'nun icraat yalanı! Bakın milleti nasıl kandırıyormuş

İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü

Seçmene soruldu: CHP DEM ile ittifak yapmalı mı? Şaşırtan sonuç?

Kandil’in gözdesi Ekrem’den HDP’li terör sempatizanına mide bulandıran sözler! “Size layık olmaya çalışıyorum”

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

Karamollaoğlu hızlı trenle geldiği Sivas'ta hızlı treni eleştirdi! "Ben aptal değilim"
Siyaset Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti
Siyaset

Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-03-03 22:37:00 - 2024-03-03 22:40:36
Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti

Çanakkale'de, aralarında eski İyi Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 250 üye partiden istifa etti.

Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu.

Partinin emek verenleri olarak istifa ettiklerini açıklayan Demirbilek, "İyi Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt ve Çanakkaleli olmayan 'ithal' meclis üyelerinin üzerinden tüm desteğimizi çekiyoruz. Gönüllü olarak kurduğumuz İyi Parti Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvediyoruz" dedi.

 

CHP’nin DEM ile ittifakı beraberinde istifaları getirdi: CHP’nin ‘Kandil’i söndü
CHP’nin DEM ile ittifakı beraberinde istifaları getirdi: CHP’nin ‘Kandil’i söndü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’nin DEM ile ittifakı beraberinde istifaları getirdi: CHP’nin ‘Kandil’i söndü

CHP'de deprem! O isim istifa edip AK Parti’ye katıldı
CHP'de deprem! O isim istifa edip AK Parti’ye katıldı

Siyaset

CHP'de deprem! O isim istifa edip AK Parti’ye katıldı

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor
İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor

Siyaset

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor

İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma
İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma

Medya

İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma

Babacan'a şok! DEVA Partili başkan 150 kişiyle istifa edip AK Parti'ye katıldı
Babacan'a şok! DEVA Partili başkan 150 kişiyle istifa edip AK Parti'ye katıldı

Siyaset

Babacan'a şok! DEVA Partili başkan 150 kişiyle istifa edip AK Parti'ye katıldı

CHP'de kaos bitmiyor! Tehdit, rüşvet, kirli propaganda... Partiden istifa eden Serdar Türker'den Türkiye'yi sallayan sözler
CHP'de kaos bitmiyor! Tehdit, rüşvet, kirli propaganda... Partiden istifa eden Serdar Türker'den Türkiye'yi sallayan sözler

Gündem

CHP'de kaos bitmiyor! Tehdit, rüşvet, kirli propaganda... Partiden istifa eden Serdar Türker'den Türkiye'yi sallayan sözler

İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!
İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Gündem

İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23