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Siyaset Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de kurucu üye istifasını duyurdu
Siyaset

Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de kurucu üye istifasını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-10 17:30:00 -
Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de kurucu üye istifasını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı seçim hezimetinin ardından Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den bir türlü ardı arkası kesilmeyen istifalara bir yenisi daha eklendi. Sultangazi İYİ Parti meclis üyesi Enver Hamzaoğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Enver Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, "Gerek gördüğümde gerekçelerini daha sonra açıklamak üzere, İstanbul İl Kurucu üyesi olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek yoluma şimdilik bağımsız olarak devam edeceğim. Başta il, ilçe ve teşkilatlarımız olmak üzere aynı yolda yürüdüğüm, birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar" target="_blank">
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

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