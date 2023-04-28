Akşener’e 10 milyonluk Audi! O aracı Meral Hanım'a bakın kim almış

Satış fiyatı 953 bin TL olarak açıklanan Togg için yöneltilen "Siz de satın alacak mısınız?" sorusuna "Benim o kadar param yok. Kocama bir sorayım bakalım, onun alacak durumu var mı? Varsa alırız" şeklinde cevap veren İyi Parti lideri Meral Akşener fena çuvalladı.

Akşener'in 10 milyon liralık Audi A8 Long marka otomobile bindiğini belirten Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, söz konusu lüks aracın Akşener'e İzmirli bir işadamı tarafından alındığını ileri sürdü.

Gülenç, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Satış fiyatı 953 bin TL olarak açıklanan Togg için yöneltilen "Siz de satın alacak mısınız?" sorusuna "Benim o kadar param yok. Kocama bir sorayım bakalım, onun alacak durumu var mı? Varsa alırız" şeklinde cevap veren İyi Parti lideri Meral Akşener'in 10 milyon liralık Audi A8 Long marka otomobile binmesi gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOGG için 'Param yok' diyen Akşener'in 10 kat daha pahalı makam aracı kullanması 'yaman bir çelişki' oluştururken İyi Parti İzmir kulislerinde bomba bir bilgi dolaşıyor.

NAKDİ EN BOL İŞADAMLARINDAN

Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz ancak geçtiğimiz 22 Kasım'da bu köşede kaleme aldığımız yazıda hiçbir sivil toplum kuruluşunda yönetici olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'na üye olarak aldığı İzmirli işadamı Cem Özdemir'den bahsetmiştik. Kendisinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Teknoloji Politikalarından Sorumlu Danışmanı çıktığını belirtmiştik. Ayrıca Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki CFM Soğutma isimli şirketini önceki yıl sattığı yabancılardan 23.1 milyon Euro aldığı ve kentte şu an nakdi en bol işadamlarından biri olarak gösterildiğini aktarmıştık.

ÇOK YOĞUN OLARAK KONUŞULUYOR

İşte İyi Parti İzmir kulislerinde Akşener'in 10 milyon liralık bu makam aracını Özdemir'in aldığı yoğun olarak konuşuluyor. İşin bir diğer ilginç yanı Özdemir'in kendisinin de makam aracı olarak Audi A8 Long kullandığı bilgisi edindik. Biz gazeteciyiz. Kulislerde konuşulan bu konunun doğru olup olmadığını kendisine de soracaktık. Ancak, şoförüyle bile konuşmamıza rağmen kendisine ulaşmadık. Herhalde nakdi çok bol bir iş adamı olduğu için öyle gazetecilerle falan görüşmeye ihtiyaç duymuyor.

Ama çok da önemli değil... (...)"