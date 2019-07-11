Akşener’den yeni parti yorumu: Bilim insanı olarak söylüyorum...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını cevapladı.

Merkez sağa konumlanacak yeni bir partinin İYİ Parti’yi de etkileyebileceği konuşuluyor. Gazete Duvar’daki habere göre, Babacan'ın kuracağı bir partinin İYİ Parti'yi de tehdit edebileceği yorumları yapılıyor.

Konuyla ilgili konuşan Meral Akşener, partisinin kuruluş sürecinde yaşananları hatırlattı. Akşener, “Ama seçmen gördü ve 43 milletvekili kazandırdı. Bilim insanı olarak söylüyorum. Yarın bir gün İYİ Parti siyaset biliminde okutulacak. Gerçekten imece ve iradenin olduğu bir parti kurduk. Kimseden beş kuruş yardım almadık. Bize yatırım yapılmadı. Pergelimizi sağlam zemine oturttuk. Bunu genişletmek için çalışacağız. Biz bu partiyi kurmasaydık İstanbul, Ankara, Adana ne olurdu?” dedi.